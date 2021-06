Coronanieuws: aantal coronaopnames in Brabantse ziekenhuizen blijft gelijk

10.05

Met behulp van de Mobiele Eenheid (ME) is in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal feest in Deventer. Dat was in een leegstaand pand. De ME was erbij geroepen, omdat er volgens een eerste schatting tussen de 200 en 300 mensen binnen waren. Alle in- en uitgangen werden geblokkeerd en alle feestgangers kregen een bekeuring. Dat waren er in totaal 261. Verder is professionele muziekapparatuur in beslag genomen, meldt de politie.