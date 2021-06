Honderden illegale feestgangers bezorgen politie handenvol werk in Tilburg

De politie had het druk met feestende lui (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Honderden illegale feestgangers hebben de politie zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag handenvol werk bezorgd op verschillende locaties in Tilburg en Loon op Zand. Ze verzamelden zich steeds op een andere plek, nadat de politie aan een eerder feest een eind had gemaakt.

De politie maakt zich zorgen over de massaliteit, de snelheid waarmee de feestvierders zich verplaatsen en het gebruik van alcohol en drugs.

Compleet met barbecue en dj

De politie kreeg zaterdagavond rond halfelf een melding dat er een grote groep feestvierders in het Leijpark aanwezig was. Uiteindelijk bleek het te gaan om ongeveer 250 mensen, compleet met een barbecue en een dj. De politie maakte een eind aan het illegale feest. Volgens een woordvoerder verliep dit gemoedelijk.

Daarna verplaatste de groep zich naar het Blauwe Meer bij Loon op Zand. Hier kwamen zeker vijfhonderd mensen bij elkaar, maar ook hieraan maakten agenten een eind. Voor een klein deel van de feestganger was dat nog niet voldoende, zij trokken naar het Wandelbos, het Droogdokkeneiland en de Kalverstraat in Tilburg, bij de Noorderplas.

