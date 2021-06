Man botst met auto op groepje, rijdt door en weigert drugstest

De auto waarmee het groepje werd aangereden (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Een man van 25 is zaterdagnacht in zijn woonplaats Tilburg aangehouden omdat hij volgens de politie twee inwoners van Best heeft aangereden. Het is nog niet duidelijk of de bestuurder dit met opzet deed.

De Tilburger wordt in ieder geval verweten dat hij na de botsing op de Kalverstraat, is doorgereden en dat hij weigerde mee te werken aan een ademanalyse en een drugstest. Mogelijk was hij onder invloed.

Het ongeluk gebeurde rond tien over twee. In de auto zaten vier mensen, zo zagen agenten die in de buurt waren vanwege een illegaal feest bij de Noorderplas. Hun bevindingen werden doorgegeven aan collega’s, die de chauffeur lieten stoppen. Hierbij werd de zogeheten benaderingstechniek gevaarlijke verdachten toegepast, omdat de politie er ernstig rekening mee hield dat er drank of drugs was gebruikt door één of meer inzittenden.

De toedracht van de aanrijding wordt nog onderzocht. Overigens raakten beide slachtoffers lichtgewond. Eén van hen, een man van 23 uit Best, moest wel voor behandeling naar een ziekenhuis worden gebracht. Ze maakten deel uit van een groepje dat door de auto was aangereden.

Mogelijk hebben de slachtoffers én de mensen die in de wagen zaten daarvoor meegedaan aan een van de illegale feesten, waaraan de politie zowel zaterdagavond als zaterdagnacht een eind moest maken.

De politie onderzoekt de auto (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

