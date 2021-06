Oranjefans zorgen voor gezellige drukte bij teststraat in Den Bosch

Vader en zoon Claassen klaar voor Oranje (foto: Imke van de Laar). vergroot

Na zeven jaar eindelijk weer een kampioenschap met het Nederlands elftal en dat nog wel in eigen land. Voor de Oranjefans barst het EK deze zondagavond los. Dan speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. 16.000 fans mogen daarbij zijn. Maar die moeten zich wel op de wedstrijddag laten testen. En dus was het een gezellige drukte bij de teststraat in Den Bosch.

Rond elf uur stond er een kleine rij op de Marathonloop. Remy Schouwenaar sluit zich graag. Hij komt in zijn oranje shirt aan bij de teststraat. De Bosschenaar heeft een kaartje voor de wedstrijd van vanavond en moet zich dus laten testen.

"Ik doe de test en wacht de uitslag thuis af. Als die negatief is pak ik meteen de trein naar Amsterdam en ga daar alvast sfeer proeven." Over de wedstrijd zelf is hij minder optimistisch. "Het zal denk ik wel moeilijk worden. Maar we maken er hoe dan ook een feestje van!"

Ook Rini Claassen (Deurne) en zijn zoon Roel (Den Bosch) zijn al compleet in oranje gehuld. Remi vertelt: "Ik ben al twee keer gevaccineerd dus ik vind het testen eigenlijk overbodig. Maar als het moet doe ik het, alles voor het voetbal." Op de vraag hoe hij tegen het openingsduel aankijkt, begint hij te lachen. "Nou, ze moeten mij nog overtuigen. Ik zou andere spelers opstellen, te beginnen met de keeper."

Mocht de uitslag van de test positief zijn dan laten vader en zoon zich niet uit het veld slaan. "Nee, we houden onze oranje shirts aan en gaan dan gewoon thuis kijken."

Milan van 10 gaat ook met zijn vader naar de wedstrijd. En dat is best spannend. "Ja, maar de test viel gelukkig mee. Ik denk dat we gaan winnen en dat het 3-1 voor Nederland wordt", aldus de jonge Oranjefan uit Den Bosch. Vader Maurice tekent daarvoor. "Ik verwacht een hele leuke wedstrijd. Dat je in deze tijd naar het EK kan is uniek. We gaan voor de winst en een hele leuke avond!"

