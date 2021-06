De auto's van Daisy en Bas gingen in vlammen op: 'Een hoop ellende'

Wachten op privacy instellingen... De auto's staan in lichterlaaie (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De auto van Daisy ging in vlammen op

Bas en Daisy zagen zondagmorgen allebei hun auto's in vlammen opgaan. Rond zes uur hoorden ze een knal en zagen ze zwarte rook opstijgen. Even later was er een vlammenzee. "Er was geen redden meer aan."

Het parkeerterrein aan de Abraham Kampstraat in Drunen ligt op een binnenhofje, waar normaal gesproken alleen bewoners of bezoekers parkeren. "Het is hier eigenlijk altijd rustig", zegt een bejaarde man die de zwartgeblakerde parkeerplaatsen bekijkt waar zondagmorgen drie auto's in vlammen opgingen.

Zondagmorgen werd de rust ruw verstoord. Daisy, die met haar vriend en twee kleine kindjes in een huis bij het parkeerterrein woont, werd wakker van een harde knal. Het stel zag zwarte rookwolken opstijgen en dacht eerst dat hun schuur in brand stond. Even later kwamen de vlammen van de brandende auto's boven de schuur uit. De kleine Seat van Daisy brandde volledig uit.

"Het belangrijkste is dat wij en onze kindjes ongedeerd zijn gebleven."

Op de vraag of ze enig idee heeft hoe het heeft kunnen gebeuren, zegt Daisy dat ze vooral met veel vraagtekens zitten. Opvallend is dat er een Mercedes stond geparkeerd die er anders nooit stond en van iemand van buiten Drunen was. Ook die auto brandde uit, maar de eigenaar nam niet eens de moeite om even te komen kijken. Dat vindt Daisy vreemd.

Toch reageert ze ondanks alle ellende heel nuchter. "Het is maar een auto, het belangrijkste is dat wij en onze kindjes ongedeerd zijn gebleven", zegt de jonge vrouw. Extra pech had Daisy wel, want normaal gesproken parkeert ze haar auto altijd op een andere plek iets verderop. Omdat daar geen plek was, had ze hem op de plaats neergezet waar drie wagens zijn uitgebrand.

"Het is een hoop ellende en flink balen."

Buurman Bas komt aanrijden met zijn honden. Zijn Volkswagen station die hij nog maar pas had, brandde uit. Gelukkig heeft hij nog een tweede auto die iets verderop stond. Daar zitten de roetvlekken nog op en het plastic van de parkeerlichten is door de hitte vervormd. "Het is een hoop ellende en flink balen", zegt hij.

Ook Bas plaatst vraagtekens bij de geparkeerde Mercedes. "Misschien komt er meer duidelijkheid door het politieonderzoek, maar het kan ook zijn dat we er nooit meer iets van horen." Wat rest is een hoop papierwerk voor de verzekering. Aan de autobranden herinneren alleen nog wat zwartgeblakerde tegels die zijn afgezet met hekken. De auto's zijn zondagmorgen in alle vroegte al weggesleept.

