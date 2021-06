Luchtballon maakt noodlanding in woonwijk, zo zag het eruit

Wachten op privacy instellingen... Foto: Peter Meesters Volgende Vorige vergroot 1/2 De luchtballon moest in een woonwijk landen (beelden Peter Meesters).

Een luchtballon heeft zondagavond rond kwart voor tien een noodlanding gemaakt in de Gouverneur Holvoetstraat in Den Bosch. De ballon was in de problemen gekomen omdat er onvoldoende wind was. Niemand raakte gewond.

Bij de landing kreeg de ballonvaarder op de grond hulp van zijn medewerkers en enkele wijkbewoners. Volgens een omstander zou de ballonvaarder eerst meerdere pogingen gedaan hebben om de ballon weer te laten stijgen. Dat had hem teveel brandstof gekost en daarom moest de ballonvaarder in de wijk landen.

De mensen in de ballon kwamen met de schrik vrij. In de omgeving van de landing is er niets beschadigd.

Vorig jaar maakte in dezelfde buurt ook al een ballonvaarder een noodlanding.

