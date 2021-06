Stad vol lekkerbekken krijgt eindelijk haar eigen kookboek

Wachten op privacy instellingen... Dennis met zijn bijdrage voor het Bossche kookboek: kabeljauw met miso. (foto: Tom van den Oetelaar) Volgende Vorige vergroot 1/2 Bossche koks hebben eigen koekboek gemaakt met lokale gerechten

Sommige Bosschenaren zijn vast verbaasd dat er nog geen Bosch kookboek was, maar geen nood: het is nu in de maak. Vijftig recepten staan erin, van koks uit allerlei restaurants in de stad.

In bistro Côte, in de Bossche horecastraat de Korte Putstraat, lopen koks af en aan. Aan de lopende band worden hun gerechten deze week gefotografeerd. Dennis Kuijken werkt in de keuken aan een kabeljauw, gemarineerd in miso. Geroutineerd giet hij er beurre blanc (witte botersaus), bieslookolie en een klein beetje chili-olie bij.

Dat zijn gerecht nu in een kookboek komt, vindt hij leuk: “Het is een mooi gerecht. En ik denk dat het ook wel makkelijk is om thuis te maken. Je moet wel naar de toko, je moet er iets voor over hebben. Maar dan heb je wel een lekker gerecht.”

De gerechten in het Bossche kookboek gaan van nachos tot zeebaars. Het idee komt van de Bossche stichting 1184 en de opbrengst gaat naar de Bossche horeca én naar de stichting Quiet, die armoede in de stad bestrijdt. Bedenker Martin Vroom: “Corona heeft ontzettend veel ellende veroorzaakt in de horeca, maar ook bij mensen die op de armoedegrens leven. Hiermee helpen we allebei.”

De winst op het kookboek wordt omgezet in een cheque voor stichting Quiet. Zij kunnen zo mensen met een krappe beurs een diner geven in een van de Bossche horecazaken. Zo vloeit het geld terug naar de horeca en minima hebben lekker eten.

Dat het boek er nu pas is, is eigenlijk verbazingwekkend. Vooral voor Bosschenaren zelf: “Den Bosch is de meest gastronomische stad van Nederland”, zegt Vroom zonder ironie. En trots voegt hij eraan toe dat er al 1100 stuks van het boek in de voorverkoop zijn verkocht.

Uiteraard werkt iedereen mee, maar de manier waarop verschilt, zegt Vroom: “Sommige koks vinden het leuk en geven hun beste geheimen weg, maar andere houden wat achter de hand. Er is een kok die in de ingrediëntenlijst heeft gezet: ‘Dit sausje moet je maar bij ons komen halen'. Slim”, lacht hij.

Jaap van der Schoof heeft er geen enkele moeite mee om zijn recept te delen. Trots kijkt hij naar de beelden die de fotograaf van zijn gerecht heeft gemaakt: "Het ziet er goed uit. Leuk aangekleed, met verse kruiden en een aardappeltje. leuk om aan mee te doen. Dit is weer eens wat anders dan alleen in de keuken staan."

