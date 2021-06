Azc's zoals die in Budel kunnen overlastgevende asielzoekers niet aan

Het AZC in Budel (foto Omroep Brabant). vergroot

Asielzoekerscentra (azc's) kunnen de problemen die overlastgevende asielzoekers veroorzaken met ‘asociaal en crimineel gedrag’ niet aan. Daarvoor waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek dat onder meer werd gedaan bij het azc in Budel. De azc’s zijn niet in staat om de overlastgevers aan te pakken.

Veel mensen in Budel waren vorig jaar de overlast van asielzoekers beu. Ze wilden zelfs een knokploeg vormen om de overlast te lijf te gaan. In 2019 was er een flinke inbraakgolf en bovendien werden veel fietsen gestolen, volgens een groep inwoners door asielzoekers. De onrust was zo erg, dat burgemeester Roland van Kessel een oproep deed om het recht niet in eigen hand te nemen.

Vooral veiligelanders veroorzaken overlast

In het azc in Budel worden 1500 asielzoekers opgevangen, waaronder ook asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko, Algerije, Libië of Tunesië. Die mensen zijn niet gevlucht voor bijvoorbeeld vervolging of geweld, maar hopen in Europa een beter leven te vinden. Het gaat volgens het onderzoek om een kleinere groep van die mensen die overlast veroorzaakt.

De Inspectie schrijft in het rapport dat de politie in Budel ziet dat asielzoekers waarvan de kans groot is dat ze in ons land mogen blijven, nauwelijks overlast veroorzaken. “Maar de acceptatie van deze groep komt in het geding door overlastgevers”, schrijft de inspectie.

Onrust door aanwezigheid azc

De onrust onder de inwoners van Budel wordt in het onderzoek bevestigd. "De politie ervaart dat er bij inwoners van de gemeente Cranendonck in toenemende mate maatschappelijke onrust en kritiek op de aanwezigheid van het azc in de gemeente is."

"De overlast is soms objectief, als het bijvoorbeeld gaat om het aantal winkeldiefstallen. Daarnaast is er de persoonlijke beleving van de overlast. Reacties van omwonenden op overlast zijn niet altijd genuanceerd en in lokale WhatsApp-groepen worden door bewoners soms stevige uitspraken gedaan.”

Aanbevelingen

Budel is niet uniek, in meer plaatsen hebben azc's moeite overlastgevers het hoofd te bieden. De inspectie vindt onder meer dat moet worden onderzocht of en hoe azc’s geholpen kunnen worden bij de aanpak van de overlastgevers.

Ook zou gekeken kunnen worden of de asielaanvragen van overlastgevers voorrang kunnen krijgen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De grootste overlast wordt overigens veroorzaakt door een groep van zo'n 350 mensen op 27.500 mensen in asielzoekerscentra in totaal.

'Problemen spelen nauwelijks meer'

Het onderzoek werd in het derde kwartaal van 2020 gedaan. Drie weken geleden zei de gemeente Cranendonck dat de problemen rondom het asielzoekerscentrum ‘nauwelijks meer’ spelen. Het aantal incidenten en de onrust zijn volgens een woordvoerder niet toegenomen. “Het aantal incidenten is zelfs beduidend lager.”

