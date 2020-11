Petities tegen overlast asielzoekers in Budel, inwoners en ondernemers blijven bezorgd

Peter Looymans is klaar met de diefstallen. vergroot

De zorgen over het asielzoekerscentrum (azc) in Budel houden bij in ieder geval een deel van de inwoners van de gemeente Cranendonck aan. Dit blijkt onder meer uit de steun voor een petitie. Hiermee willen de initiatiefnemers een eind laten maken aan de overlast die door asielzoekers zou worden veroorzaakt. Ook hopen ze met de oproep de plannen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor herontwikkeling van het azc te dwarsbomen.

Onlangs werd al bekend dat er in Budel en Maarheeze, die beide onder Cranendonck vallen, een burgerwacht gaat patrouilleren. Ook gaat het verhaal dat er inwoners knokploegen willen gaan inzetten tegen asielzoekers die stelen, vernielen en intimideren.

'Herkenbaar voor inwoners'

Volgens Peter Looymans, één van de vijf mensen achter de petitie, zijn beide initiatieven nog niet in de praktijk ingezet. De petitie gaat hij mogelijk op dinsdag 1 december, tijdens een commissievergadering van de gemeente Cranendonck, aanbieden. “Ik krijg tijdens die vergadering spreekrecht. Mogelijk ga ik dan dus deze burgerpetitie presenteren. Het is voor veel inwoners herkenbaar wat wij hierin hebben opgesteld”, vertelt Looymans. De petitie is inmiddels door ruim 1100 mensen ondertekend. Een aantal voegt er ervaringen uit de praktijk aan toe om duidelijk te maken hoe groot het probleem is.

Directe aanleiding voor de petitie zijn de plannen van het COA om het azc in een nieuw jasje te steken. De opvang is gevestigd in de voormalige Nassau-Dietzkazerne en de asielorganisatie wil het complex de komende jaren leefbaarder en veiliger gaan maken. Het COA belooft dat omvang en opvang amper zullen wijzigen en dat de gemeente en de bevolking bij de voorstellen zullen worden betrokken. Een commissie van de gemeente Cranendonck gaat zich dinsdag over die plannen buigen.

Ook petitie ondernemers

Looymans mag dan dus ook zijn zegje doen. Hij maakt van die gelegenheid direct gebruik om een andere petitie zeker aan te bieden. Hierbij gaat het om een ‘smeekbede’ van de ondernemers in Budel en Maarheeze om de problemen die door vluchtelingen (zouden) worden veroorzaakt beter aan te pakken. Volgens Looymans worden ze geregeld de dupe van winkeldiefstal en, wanneer daders betrapt worden, bedreigingen.

Asielzoekers in Cranendonck worden er al langer van beschuldigd dat ze onder meer fietsen stelen. Politie en gemeente hielden onlangs een grote, onaangekondigde controle op het azc. Hierbij bleek dat de (vier) gestolen fietsen die werden gevonden, niet door de huidige bewoners van het complex waren ontvreemd.

Vastberaden en onvermoeibaar

Looymans en een aantal dorpsgenoten blijven desondanks strijdbaar. Ze noemen zich bezorgd, vastberaden en onvermoeibaar. Volgens hen doet het COA te weinig aan de overlast en is harde actie nodig vanuit de gemeente én de landelijke politie. “Samen kunnen we Cranendonck weer tot een mooie gemeente maken!”, aldus de initiatiefnemers van de petitie.

