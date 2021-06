Ouders van doodgereden Anouk willen strengere straffen voor verkeershufters

Anouk Schuurmans werd in de nieuwjaarsnacht van 2017 doodgereden in Oss (foto: René van Hoof). vergroot

Bij ieder nieuwsbericht over bestuurders die onder invloed rijden, komt het verdriet en de boosheid bij Willy en Marjon Schuurmans weer naar boven. Hun dochter Anouk werd in de nieuwjaarsnacht van 2017 doodgereden door Vincent B.. Hij reed dronken, zonder rijbewijs door rood, schepte Anouk en ging er vervolgens vandoor. Willy en Marjon doen een hartenkreet aan politiek Den Haag: maak de straffen voor verkeershufters zwaarder.

‘Motorrijder onder invloed voor tiende keer opgepakt zonder geldig rijbewijs’. Het is de titel van een nieuwsbericht van afgelopen week op Omroep Brabant. Het is een geval dat niet op zichzelf staat. “Als ik zo’n verhaal lees, kan ik het niet voorbij laten gaan. Ik móet reageren”, vertelt Marjon over waarom ze haar verhaal wil doen.

“Ik denk dat er iets is gebeurd met Anouk.”

De nachtmerrie begint voor Willy en Marjon in het eerste uur van 2017. Hun dochter Anouk (22) is met haar vriend Stijn nieuwjaar aan het vieren. Na middernacht gaan ze ieder hun eigen weg. Als Stijn Anouk niet kan bereiken, wordt hij ongerust. Hij belt haar ouders. “Ik denk dat er iets is gebeurd. Ze neemt haar telefoon niet op en dat is niks voor Anouk”, vertelt Stijn aan de telefoon. Als Willy en Marjon besluiten om op de fiets te stappen om de route van Anouk te fietsen, gaat de deurbel. Agenten vertellen dat hun dochter is aangereden en op weg is naar een ziekenhuis in Nijmegen. Kort daarna overlijdt Anouk.

“Als ze hem hadden vastgezet, had Anouk nog geleefd.”

Het verdriet om het verlies van hun enige dochter is al groot, maar wordt nog groter als blijkt dat de doorgereden bestuurder, Vincent B., onder invloed door rood reed. Zonder rijbewijs ook nog. Een week voor het fatale ongeluk, op Eerste Kerstdag 2016, werd B. ook al opgepakt voor het rijden onder invloed, zonder geldig rijbewijs. “En tóch kan hij een week later weer in de auto stappen. Als ze hem toen dertig dagen vast hadden gezet, had Anouk nog geleefd”, vertelt Marjon.

Het probleem is dat verkeershufters het nooit leren, vinden Willy en Marjon. “Het heeft geen zin om dit soort types één nacht vast te zetten en hun rijbewijs en auto af te pakken. Ze pakken gewoon een auto van iemand anders. De kans dat ze gecontroleerd worden op een geldig rijbewijs is niet groot. Hoe vaak word je zelf gecontroleerd op je rijbewijs? Bijna nooit, als je normaal rijdt”, zegt Willy.

“Er moet iets positiefs voortkomen uit wat Anouk is overkomen.”

Een strengere straf die te handhaven is, is de oplossing, vinden de ouders van Anouk. “Zet ze dertig dagen vast, of geef ze een enkelband. Dan weet je waar ze zijn en of ze snel bewegen. Je moet echt niet kúnnen rijden. Voor deze mensen is geen coulance mogelijk, die moet je gewoon aanpakken. De wet moet aangepast worden om zwaardere straffen mogelijk te maken." Strengere straffen zouden Willy en Marjon rust geven: “Er moet iets positiefs voortkomen uit wat Anouk is overkomen. Het mag niet voor niets zijn.”

Het leven van Willy en Marjon gaat intussen door, maar dagelijks zijn ze bezig met het verlies van hun dochter: “Er mist altijd iemand op verjaardagen of feestdagen. Wat dat betreft is corona een zegen voor ons, want daardoor waren er geen feestjes.”

“De ene keer gaat het redelijk, soms gaat het zelfs goed. Anouks vrienden komen nog regelmatig langs. Zij koken voor ons of wij voor hun. We hebben dan een gezellige avond, maar als ze weg zijn, kom je in een zwart gat terecht. Alles heeft een keerzijde.”

