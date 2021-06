Tropische dag: bijna overal in Brabant is de 30 graden aangetikt

16.55

Op Woensdrecht na is in heel Brabant inmiddels de 30 graden aangetikt. In Gilze-Rijen is het met 30,8 zelfs het warmst. Eindhoven volgt met 30,6 en in Volkel wordt 30,3 graden gemeten. In Woensdrecht, dichter bij de kust, staat de teller op 29,3.