Tropische dag: 'Nog geen hitteplan voor vee-industrie'

Op de eerste tropisch hete dag van het jaar is er nog geen hitteplan om dieren in de vee-industrie te beschermen tegen hoge temperaturen, waarschuwt Wakker Dier. Demissionair landbouwminister Carola Schouten komt volgens de organisatie begin juli met een hitteplan. Wakker Dier wil daar in ieder geval drie maatregelen in hebben: een schaduwplek voor elk dier, een maximale temperatuur van 27 graden in de stal en een verbod op transport boven de 27 graden.