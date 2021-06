Pontje Steur ligt weer op zijn plek, maar vaart nog niet heen en weer

Wachten op privacy instellingen... Pontje Steur ligt weer in het water, nu nog heen en weer Volgende Vorige vergroot 1/2 Pontje Steur ligt weer in het water, nu nog heen en weer

Pontje Steur is dinsdag te water gelaten en met een sleepboot naar zijn vertrouwde steiger bij het Steurgat aan de rand van de Biesbosch gebracht. Het pontje werd vorig jaar maart door corona uit de vaart genomen en uiteindelijk op de kant getrokken voor een grote opknapbeurt.

Bij de steiger stonden aan weerskanten veel fietstoeristen te wachten om te worden overgezet, maar ze kwamen bedrogen uit. "We gaan pas vanaf donderdag 1 juli varen", toetert schipper Thera van den Heuvel met de handen voor de mond naar de overkant. "De mensen moeten nog heel even wachten."

Het had dinsdag wel iets weg van reikhalzend uitkijken naar de boot van Sinterklaas. Aan de Werkendamse en aan de Biesboschkant stonden schippers en vrijwilligers over het water te turen of ze 'hun pontje' in de verte al zagen aankomen. Een werknemer van het sleepbedrijf komt na wat bellen met verlossend nieuws: "Ze zijn net van vertrokken van de werf en met een kwartiertje zijn ze hier."

Pontje Steur ligt op een kruispunt van belangrijke fietsroutes in de Biesbosch. Zonder het pontje moeten fietsers kilometers omrijden. "Ik begin hier nu aan mijn twintigste seizoen", vertelt Van den Heuvel. "We hebben een seizoen gehad dat we ruim twintigduizend passagiers hebben overgezet. Nu met een verlate start van het seizoen zal dat minder zijn, maar het belangrijkste is dat we weer gaan varen."

"We vonden dat ons hele team eerst volledig gevaccineerd moest zijn."

Voor het kleine pontje überhaupt weer heen een weer kan varen, moet nog veel werk worden verzet. Het zwaarste werk was dinsdag het trekken van een nieuwe staalkabel door het Steurgat. Pontje Steur is een zogeheten kabelpont. Al varend pikt de pont de kabel op van de bodem. Op die manier kan het kleine bootje niet van zijn koers afwijken, maar alleen heen en weer varen.

Overvaren zal in eerste instantie door corona er nog steeds anders uitzien. "Normaal kunnen we twaalf passagiers met fietsen overzetten. Zolang we ons echter aan de anderhalvemeter-maatregel moeten houden, kunnen dat er maximaal vijf of zes zijn", aldus Van den Heuvel. "We hebben bewust lang gewacht met weer te gaan varen, omdat we het heel belangrijk vonden dat ons hele team eerst volledig gevaccineerd moest zijn."

"We hadden zelfs speciale vlaggetjes laten maken."

Voor het 20e seizoen onderhouden zes vaste en twee vrijwillige reserveschippers de dienst in de Biesbosch. "Dat 20e seizoen was eigenlijk vorig jaar al", vertelt Van den Heuvel. "We hadden zelfs speciale vlaggetjes laten maken. Toen zijn ze door corona nooit op het pontje gezet, maar nu gaat dat wel gebeuren."

Echt heen en weer varen kan weer vanaf donderdag 1 juli.

