Veteranen Search Team zoekt mee naar vermiste Jan (72) uit Best

Zo'n honderd veteranen gaan meezoeken naar de vermiste 72-jarige Jan van de Wal uit Best. Dat meldt de politie woensdagochtend. De man ging maandagochtend een wandeling maken om 'zijn hoofd leeg te maken' en is sindsdien spoorloos.

Het gaat om vrijwilligers van het zogenaamde Stichting Veteranen Search Team, dat de politie nu gaat helpen. Er wordt gezocht in een bosgebied tussen Oirschot en Best.

'Hoop en vrees' De familie van de man maakt zich grote zorgen. "We leven tussen hoop en vrees. En de vrees is nu vooral heel groot. Ik zag dit totaal niet aankomen", vertelde zijn zoon Marcel dinsdag. "Hij heeft ook geen sleutels of andere spullen meegenomen."

Het is onbekend welke kant Jan op is gelopen. Hij is maandagochtend rond kwart voor negen voor het laatst gezien in Best toen hij thuis vertrok.