Tropische temperaturen zorgen voor zomersmog: 'Wel minder dan andere jaren'

De tropische temperaturen doen de luchtkwaliteit deze dagen in Brabant niet veel goed. Door de aanhoudende hitte ligt zomersmog op de loer. De omgevingsdienst in Brabant houdt dan ook met meerdere meetstations de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten. Een van die meetpunten staat aan de Julianastraat in het dorp Moerdijk.

Elias van der Bij is luchtspecialist bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. “Hier houden wij de gegevens bij over het luchtklimaat”, vertelt Elias terwijl hij de deur opent van een klein groen gebouwtje. Op het dak staan meerdere sensoren die de lucht afsnuffelen.

De apparaten merken in deze dagen de toename van fijnstof op. Stoffen die doorgaans afkomstig kunnen zijn van het naastgelegen industriegebied, maar nu ook door de zuidoostenwind zijn aangevoerd uit omliggende landen. Met name uit het Roergebied.

"Dit jaar is er pas één smogbericht verstuurd."

“Kijk, deze drie koppen zijn er om verschillende soorten fijnstof waar te nemen." Elias wijst naar de metalen installatie met een soort omgekeerde schoteltjes. "De bemonsteringen worden uiteindelijk in het gebouw geanalyseerd."

Op deze manier kijkt hij dagelijks of er een smogbericht moet worden verstuurd. “Dit jaar is dat pas één keer gebeurd, terwijl we de voorgaande jaren rond deze periode al wel op zo’n tien keer zaten. En het eind van het jaar op zeker twintig.”

Hij merkt op de er verschillende soorten smog zijn. Ook in het najaar moet Elias aan de bak. “De luchtvervuiling wordt in de herfst en winter vaak veroorzaakt door fijnstof en stikstof en in de zomer door ozon.”

De zomersmog, zoals deze week, ontstaat als luchtvervuiling tijdens zonnige dagen als een deken boven een bepaald gebied blijft hangen. De zon zet deze stoffen om in ozon dat versterkt met fijnstof de zomersmog veroorzaakt. De hoeveelheid fijnstof in de lucht bepaalt dus mede de ernst van de luchtvervuiling.

"Smog kan luchtwegklachten veroorzaken."

De gegevens uit het meetstation worden gedeeld met gezondheidsinstituut RIVM en met de provincie. “Met een rekentruc kunnen we de smogperiode voorspellen. Als dat nodig is, kan er een smogwaarschuwing of bij hele slechte lucht een smogalarm worden afgeven”, zegt Elias. Dat eerste gebeurde voor woensdag en donderdag voornamelijk voor de namiddag en vroege avond.

Elias: “De metingen zijn dus heel belangrijk, want de luchtvervuiling kan leiden tot luchtwegklachten.” Het RIVM noemt als gevolg hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen volgens het RIVM dan ook beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken.

Naar verwachting is de eerste zomersmog van dit jaar vrijdag voorbij. Regen- en onweersbuiten kunnen de luchtvervuiling donderdagavond al neerslaan. Bovendien wordt er vrijdag verse wind aangevoerd vanuit de Noordzee.

Wil je zelf de luchtkwaliteit in jouw omgeving in de gaten houden, kijk dan op deze website.

