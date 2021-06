Hanneke Koppers wordt nieuwe directeur van Omroep Brabant

Hanneke Koppers (48) uit Den Bosch wordt de nieuwe directeur/bestuurder van Omroep Brabant. Ze volgt Henk Lemckert op, die recent de overstap maakte naar Omroep West. "Ik hoop collega’s binnen de omroep te inspireren en te verbinden", vertelt ze.

Koppers is momenteel directeur communicatie bij de Technische Universiteit Eindhoven en adviseur van het College van Bestuur van de TU/e. Daarvoor werkte ze onder meer bij het Waterschap Aa en Maas en was zij diplomaat bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht bij de Brabantse scholenkoepel SKPO.