Beekse Bergen krabbelt weer op na brand: 'Vanavond opent het restaurant al'

Maikel Claassens, manager van de Beekse Bergen, loopt een dag later door een compleet vernield hoofdgebouw van het vakantiepark. Het park zet alles op alles om de hoofdingang te herstellen na de grote brand van woensdag, maar ook de rest van het vakantiepark heeft hinder ondervonden van de brand. "Gelukkig waren we er snel bij."

Dinsdag werd de finishing touch gedaan aan het hoofdgebouw: het ophangen van lampen. Maar een brand gooide een dag later roet in het eten. Het herstel van het gebouw zal even duren, dus volgens de general manager is het nu zaak dat de rest van het vakantiepark weer op volle kracht draait. En daar wordt hard aan gewerkt, zegt Claassens.

Want hoewel de schade beperkt bleef tot het hoofdgebouw, hebben ook andere gedeeltes van het vakantiepark last van de brand. Om de elektriciteitsvoorziening weer op gang te krijgen is er bijvoorbeeld een nieuw transformatorhuisje gebouwd. De stroom is inmiddels weer hersteld in het park. Het gas ook bijna overal, vult Claassens aan.

Restaurant in eventcentrum

Om al iets van een hapje en een drankje te kunnen bieden aan gasten is er een pleintje met foodtrucks geopend. “Dat doen we tijdelijk. Normaliter hebben we daar het restaurant voor, maar dat is verloren gegaan bij de brand in het hoofdgebouw”, legt Claassens uit.

Toch komt er op hele korte termijn al een restaurant. “Een deel van het eventcentrum, het zalencomplex waar zakelijke evenementen kunnen worden gehouden, wordt omgebouwd tot tijdelijk restaurant voor gasten van het vakantiepark. Dat gaat vanavond al open.” Het eventcentrum werd sowieso nauwelijks gebruikt door de coronacrisis.

Hoewel het park een dag na de brand weer op volle toeren draait, zijn er overigens alsnog een aantal campinggasten vroegtijdig vertrokken. De vraag is waar dat nou precies mee te maken heeft, want het park vermoedt dat het EK voetbal en het Nederlands elftal daar een grote rol in spelen. Het park ontvangt namelijk nog geen tv-signaal: mensen kunnen alleen via internet tv kijken.

Brand bij de Beekse Bergen

Woensdagochtend brak de grote brand uit. Daarbij zijn het restaurant, de snackbar, de supermarkt en het zwembad verloren gegaan.

Er mag door de brand op sommige strandjes niet meer worden gezwommen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) tijdens een inspectie van de zwemplas verbrandingsresten gevonden. Het zwemverbod en negatief zwemadvies worden pas ingetrokken als de waterkwaliteit aantoonbaar is verbeterd.

