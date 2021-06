Politie neemt bus in beslag in onderzoek naar moord op Colombiaan

Jose Castillo alias 'Paco' (foto: politie) vergroot

De politie heeft mogelijk een spoor gevonden in de zaak van een Colombiaan die vorig jaar is vermoord en gedumpt in de Zeeuwse wateren bij Bergen op Zoom.

Het slachtoffer was de 50-jarige Jose Francisco Velasquez Castillo uit Colombia. Hij werd op 17 oktober 2020 gevonden onderaan een steiger aan de Oesterdam, dat is de dam tussen Bergen op Zoom en de Oosterschelde. Al snel werd duidelijk dat hij door geweld om het leven was gekomen.

Bus

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ging aan de slag. Het was maandenlang stil voor de buitenwereld maar donderdag meldde de politie ineens een ontwikkeling. Bij een autoverhuurbedrijf in Bergen op Zoom is donderdagmiddag een bus in beslag genomen. Rechercheurs spraken met medewerkers van het verhuurbedrijf en er is bedrijfsadministratie in beslag genomen.

'Het rechercheteam vermoedt dat er een mogelijke link is tussen de bus en de dood van de Colombiaan die ook wel Paco werd genoemd'. Meer details gaf de politie niet in een persbericht.

Of het ook betekent dat het slachtoffer in de bus is vervoerd is onbekend. Het is goed mogelijk dat de politie het voertuig in ieder geval op (bloed)sporen gaat onderzoeken.

Paco logeerde in Brabant

Lang bleef onduidelijk wie de dode man precies was. Er circuleerde eerst een andere naam: Orlando Jaimes, maar die bleek al lang dood. Toen het tv-programma Opsporing Verzocht een oproep deed zag de veroordeelde drugscrimineel John H. in St. Willebrord dat bericht en hij belde de politie.

De Willebrorder had hem een tijdje in huis gehad, vertelde hij en de man noemde zichzelf Paco. Na een onderzoek in het huis van H. kon de échte identiteit worden achterhaald en kon de politie die in januari dit jaar melden.

