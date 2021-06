Coronanieuws: 128 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

11.51

De finale van het huidige EK voetbal wordt alleen in Londen gespeeld als alle bezoekers niet eerst in quarantaine moeten. Op dit moment moeten reizigers bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk tien dagen in zelfisolatie. Daarom dreigt de Europese voetbalbond UEFA de wedstrijd naar Boedapest te verplaatsen, zo is te lezen in de Britse krant The Times.