Coronanieuws: 'Koning had zich aan coronaregels moeten houden'

03.35

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland schat dat bijna een kwart van de 450.000 horecamedewerkers in coronatijd is uitgestroomd. Een groot deel keerde niet terug, is te lezen in het AD. Personeelskrapte zorgt voor grote problemen in de horeca. Sommige ondernemers vragen familieleden of vrienden om bij te springen, anderen houden het restaurant enkele dagen in de week noodgedwongen dicht.