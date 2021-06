Coronanieuws: 'Nederland mogelijk begin juli al op groen'

00.01



Het aantal faillissementen ligt sinds het begin van de coronacrisis in Nederland veel lager dan in andere landen in Europa. Volgens het CBS kan deze ontwikkeling niet los gezien worden van het palet aan steunmaatregelen door de Nederlandse overheid. De steunmaatregelen verschillen namelijk per land. Volgens het statistiekbureau is in Nederland sprake van een historisch laag niveau van faillissementen.