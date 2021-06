Agenten krijgen geen contact via hun portofoon, Kempengemeenten slaan alarm

Foto: politie.nl vergroot

In flinke delen van Brabant zijn politiemensen soms totaal onbereikbaar voor de meldkamer. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren als ze in nood zijn, maar niemand luistert. Het probleem speelt al jaren maar lijkt op sommige plekken alleen maar erger te worden. Er komen nieuwe knelpunten bij, zo lijkt het. Vijf Kempengemeenten klagen nu in Den Haag. "Het is gewoon ellende", meldt de vakbond.

Agenten reden in april een test-rondje door de Kempen, Eersel en omgeving. Doel was om de portofoon uit te testen. Maar dat liep eigenlijk meteen al in de soep bij het bureau. “Meteen toen we op de binnenplaats in de auto stapten, viel bij beide portofoons de verbinding met de meldkamer weg," zegt vakbondsadviseur Ramon Meijerink die meereed. Zijn collega's in de meldkamer of in andere auto's waren niet of amper te verstaan.

'Piep'

“Vervolgens hebben we de portofoons op verschillende plekken buiten de politiewagen getest, om te zien of communicatie dan nog wel gewaarborgd was. Maar ook buiten kwam de piep met de melding van 'geen verbinding' tig keer voorbij," merkte Meijerink.

Waar de 'blackspots' exact zitten wil de politie niet zeggen om de veiligheid van de collega's niet in gevaar te brengen. Maar het is duidelijk dat het in een groot gebied speelt. Want de gemeenten Bladel, Bergeijk, Oirschot, Reusel-de Mierden en Eersel hebben aangeklopt in Den Haag voor maatregelen, meldt de politievakbond ACP.

Ook problemen in West-Brabant

"Het is gewoon ellende, en het blijft ellende", zegt voorzitter Maarten Brink van de politievakbond ACP. Hij werkt zelf bij de eenheid Zeeland-West-Brabant en ook daar blijft het klachten regenen, soms dagelijks. "Hazeldonk, Wernhout, Rijsbergen. Ook delen van Breda, het buitengebied van Alphen en Chaam. Ook in Moerdijk krijgen we klachten. Maar zelfs in Etten-Leur waar we nooit problemen hadden, is de ontvangst soms slecht".

Volgens Brink zit het hem niet alleen in de 'mastdekking'. Een zendmast bij plaatsen helpt misschien weinig. Het lijkt in de schakeling niet goed te gaan, en daarmee wordt het een mix van problemen", zegt Brink. "Er zijn nieuwe gebieden ontstaan met problemen. Dus het kan best in de techniek zitten."

C2000

Het digitale communicatiesysteem heet C2000. Het wordt sinds ongeveer 2007 door alle hulpdiensten gebruikt. Het hapert al sinds de invoering in het hele land. In 2009 waren er in Brabant zeker 14 plaatsen waar het systeem faalde. Problemen stapelden zich op: agenten die hulp opriepen en geen reactie kregen. Voor politiemensen geen fijne ervaring want wat gebeurt er als ze écht in nood komen?

Vorig jaar werd het systeem vernieuwd in de hoop dat de kinderziektes er nu eindelijk uit gingen, maar het lijkt er niet beter op geworden. Het reservesysteem (Push To Talk) is soms ook geen alternatief want het werkt via 4G en dat is er ook niet overal.

Voor Brink is de maat wel een beetje vol. Hij wil dat er nu eindelijk wordt doorgepakt. Hij denkt dat er maar één oplossing is. Afscheid nemen van C2000. "Een compleet nieuw systeem aanschaffen."

