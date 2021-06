Koningsdag valt goedkoper uit, maar had 'volkser' gemogen

Koningsdag 2021 in Eindhoven (Foto: ANP). vergroot

Koningsdag 2021 in Eindhoven kostte iets minder dan de 1,7 miljoen euro waarop gerekend werd. Dat schrijft de gemeente in een evaluatie. De organisatie kijkt tevreden terug op de dag ondanks de volgens haar ‘gure en zure’ reacties op social media. Koningsdag vond door de coronamaatregelen plaats op een hermetisch afgesloten High Tech Campus.

“Eindhoven heeft zich bewezen als veelzijdige en creatieve stad waar heel veel mogelijk is”, stelt de organisatie. Tegelijkertijd vinden sommigen dat deze Koningsdag minder voor de ‘gewone Eindhovenaar’ was dan normaal.

Vooraf was er de nodige kritiek op de kosten van deze ‘online’ Koningsdag, de duurste ooit georganiseerd. Dit tot ergernis van burgemeester John Jorritsma die vragen hierover ‘cynisch en obligaat’ noemde. 60 procent van alle uitgaven zou namelijk naar bedrijven in de regio gaan. Ook in de evaluatie worden de kosten gezien als een ‘investering in de stad’. Uiteindelijk viel het prijskaartje zelfs wat lager uit: geen 1,7 miljoen maar 1,55 miljoen euro.

Voor wie is Koningsdag?

In de aanloop naar de 27e april werden in Eindhoven stickers geplakt met de website Voorwiedan.nl, waar werd gesteld dat het vooral een feestje voor de hightechbedrijven was en te weinig van het volk. Maar hoe ‘volks’ kan een Koningsdag zonder publiek zijn? Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Foundation en lid van de programmaraad: “Het is lastig om onder zulke moeilijke omstandigheden het volkse te behouden. Ik vind dat heel knap gedaan, maar uiteindelijk mis je toch de vele gezichten van de straat.”

De sticker op een bankje in Eindhoven. vergroot

Dat de ambitie om alle Eindhovenaren te bereiken er wel was, blijkt uit meerdere documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd. De maanden voor Koningsdag wordt er meerdere keren op gehamerd dat Koningsdag ‘van iedereen’ moet zijn. Oud-wethouder Hans-Martin Don wordt aangesteld om er om toe te zien dat het geen 'bobo feestje' wordt. Is dat gelukt? Don: "Het is matig gelukt. Eindhoven is goed in digitaal, maar Koningsdag is natuurlijk meer dan digitaal. Normaal draait het om de ontmoeting, dat kon nu niet. We hebben in ieder geval alle pogingen gedaan, en achteraf praten is altijd makkelijk."

Teleurstelling

In de evualatie staat ook te lezen dat de deelnemers aan de Mobility Karavaan waarin het Koninklijk gezin arriveerde, teleurgesteld zijn. De optocht telde 22 voertuigen die opgeknapt waren voor deze speciale dag. De NOS koos er echter voor alleen de eerste auto’s met daarin koning Willem-Alexander en zijn gezin in beeld te brengen. “Ondanks pogingen om de NOS te overtuigen tot een andere registratie, kiest de omroep zelfstandig wat ze in beeld brengt en dat is vooral het koninklijk gezin”, stelt de gemeente.

Toch wordt de evaluatie goedgemutst afgesloten. Door corona moest de gemeente in korte tijd een programma bedenken dat past bij de op dat moment geldende maatregelen. Een enorme opgave waar met tevredenheid op teruggekeken wordt. “Al met al valt de balans positief uit: er is een Koningsdag georganiseerd waar – binnen de coronamaatregelen – een maximaal aantal mensen in de stad, ook in de weken vooraf, aan heeft kunnen meedoen.”

