Online Koningsdag trok fors minder bezoekers dan gehoopt

Een beeld uit de online uitzending op Koningsdag.

De website waarop iedereen Koningsdag 2021 online kon volgen, trok op de dag zelf 130.000 mensen. Dat is minder dan gehoopt. Uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd blijkt dat de infrastructuur was ingericht op maximaal twee miljoen bezoekers. Van die 130.000 keken slechts 20.000 mensen daadwerkelijk naar een van vele streams. Met de streams probeerde de gemeente Eindhovenaren te bereiken die normaal niet naar Koningsdag kijken.

Door de coronamaatregelen bestond Koningsdag dit jaar uit een live tv-uitzending vanaf de High Tech Campus in Eindhoven. Op een speciale website waren daarnaast acht livestreams met 22 programma’s te volgen. Hierin figureerden vooral veel Eindhovenaren die, vanuit hun eigen wijk of een studio, vertelden over hun stad en hun hobby’s. Ook was er een tien uur durende uitzending met optredens van diverse artiesten.

Op safe spelen

Met 130.000 bezoekers op de website en 20.000 mensen die daadwerkelijk een van de streams bekeken was het animo voor het online platform kleiner dan gedacht. Dat erkent ook projectmanager Sophie van Hof-Rubens: “We hadden gehoopt op meer. We wilden ook graag nieuwe doelgroepen bereiken naast de echte Oranjefans. Hierin zijn we wel een beetje teleurgesteld.”

Al is het aantal van twee miljoen ook niet reëel volgens haar. “Natuurlijk gingen we niet uit van twee miljoen, maar je wil op safe spelen. Als de site eruit was geknald sta je er niet fraai op als stad van de techniek.” Volgens Van Hof was gehoopt op zo’n 200.000 bezoekers.

Dat bij het opbouwen van de online infrastructuur kosten noch moeite zijn gespaard blijkt uit documenten die Omroep Brabant opgevraagd heeft. Security bedrijf Northwave Group uit Utrecht testte de veiligheid samen met de politie en Microsoft was op de dag zelf beschikbaar om problemen op te lossen. Ook voerden ethische hackers ‘aanvallen’ uit op de site om te kijken of deze daar tegen bestand was. De site moest ‘robuust genoeg zijn om hordes mensen online te accommoderen’, zo valt te lezen in gespreksverslagen.

Imago van de stad

De tv-uitzending van de NOS trok meer bekijks. 1,9 miljoen mensen volgden het bezoek van het Koninklijk gezin live op tv, nog eens 1,3 miljoen mensen keken via Uitzending Gemist of de NPO website. Markteffect onderzocht hoe de kijkers na de uitzending over Eindhoven dachten. 39 procent geeft aan dat hun beeld van de stad positief veranderd is door de Koningsdag-registratie.

"We hebben onze stad ruim voor het voetlicht kunnen brengen, niet alleen op de dag zelf via twee goed bekeken NOS-programma’s, maar ook in verschillende media vooraf", zo schrijft de gemeente in de evaluatie. Uit de evaluatie blijkt ook dat Koningsdag iets goedkoper uitviel dan gedacht: het feestje kostte geen 1,7 miljoen maar 1,55 miljoen.

