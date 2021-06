Corona-afdeling van ETZ dicht, maar de zorgen zijn nog niet voorbij

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

De corona-afdeling van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is gesloten. Het aantal coronapatiënten is zo ver teruggelopen dat de aparte afdeling op dit moment niet nodig is. Dat werd gevierd met ijs. Toch liggen nog altijd COVID-19-patiënten op de verpleegafdelingen en intensive care in het Tilburgse ziekenhuis en daarmee houden de zorgen in het ziekenhuis niet op.

“De coronazorg daalt, maar we zijn er nog niet”, laat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) weten. Tussen februari 2020 en februari 2021 werden er volgens het jaarverslag 1621 coronapatiënten opgenomen. 364 van hen kwamen op de ic te terecht en dat is bijna een kwart van het totaal.

Het ziekenhuis noemt de situatie nog altijd zorgelijk, ook al is het aantal coronapatiënten fors gedaald. Die zorgen komen vooral voort uit het toenemend aantal ongelukken en de enorme achterstand in de gewone zorg.

Isolatiekamers

Hoewel er dus geen aparte corona-afdeling meer is in het ETZ, zijn er nog altijd coronapatiënten. Volgens het ziekenhuis komen er nog elke dag ernstig zieken binnen. Deze mensen worden vervolgens verpleegd in isolatiekamers. “Eigenlijk precies zoals het begin van de crisis toen het nog niet zo massaal was”, legt een woordvoerder uit.

Er liggen op dit moment nog maar enkele mensen die besmet zijn met het coronavirus op de intensive care in Tilburg. “Maar als ze er liggen, liggen ze er vaak minstens twee weken.” Dat is en blijft veel langer dan bij andere ic-patiënten.

Ongelukken

Minder coronapatiënten betekent niet meteen meer rust op de spoedeisende hulp in het ETZ. Het Tilburgse ziekenhuis is een van de elf traumacentra in Nederland. Mensen die slachtoffer worden van een ernstig ongeval, worden vanuit heel Brabant naar het ETZ gebracht. Doordat er steeds meer mag vanwege de versoepelingen, gebeuren er ook weer meer ongelukken.

Dat zorgt volgens het ziekenhuis voor meer spoedoperaties en ook meer bezette ic-bedden. “De afgelopen twee weken zagen we hier al een terugkeer naar het normale aantal patiënten”, zei trauma-arts Koen Lansink al eerder. Hij roept op vooral van het leven te genieten nu er meer mag, maar toch ook een beetje voorzichtig te doen.

7000 uur opereren

De grootste uitdaging voor het ETZ lijkt hem te zitten in het wegwerken van de enorme achterstanden die zijn ontstaan door de coronapandemie. “In het ziekenhuis moeten we nog ruim 7000 uur aan operatietijd inhalen.” Het gaat om veelal geplande of niet spoedeisende ingrepen die vanwege de zorg voor coronapatiënten niet door konden gaan.

Die achterstand wegwerken gaat volgens de ziekenhuisleiding één tot twee jaar duren. “Personeel vragen om weer extra te komen werken, kan nog even niet. Pas na de zomer als iedereen rust heeft kunnen nemen, gaan we kijken hoe we die zorg in kunnen halen”, laat het ETZ weten.

IJsjes

Ondanks als die zorgen, was het sluiten van de corona-afdeling in het Tilburgse ziekenhuis wel reden voor een bescheiden feestje. Alle medewerkers kregen ijs om de mijlpaal te vieren. “Zij hebben de directe gevolgen van corona gezien en dat heeft grote indruk op hen gemaakt. We zijn dankbaar voor en trots op hun inzet.”

