Supporters NAC geloven niet in vertrek Steijn om bedreigingen: 'Drogreden!'

Dat trainer Maurice Steijn uit 'veiligheidsredenen' vertrok, zoals NAC zaterdagavond in een statement bekendmaakte, wordt lang niet door iedereen met een geelzwart hart als waarheid aangenomen. De zoveelste ontwikkeling in de Bredase voetbalsoap blijft op Twitter in elk geval niet bepaald onbesproken.

Het is bij NAC al een hele tijd op z'n zachtst gezegd onrustig. De sportieve resultaten vallen tegen en achter de schermen botste trainer Maurice Steijn behoorlijk met de op 1 april aangestelde technisch directeur Ton Lokhoff. Eén van beide heren, zo was de publieke veronderstelling van velen, moest daarom het veld vrijwillig of onvrijwillig ruimen bij de Bredase club.

Begin deze week liet de Raad van Commissarissen weten geen van de twee buiten te gaan knikkeren. Ze gaven aan: "Wij vinden dat het aan de hoofdrolspelers zelf is, om de onderlinge geschillen als volwassen mensen samen op te lossen." En ook: "Het proces van vijftien jaar aan ontslagen, afkoopsommen en gedoe moet worden doorbroken."

'Alleen maar verliezers'

Hoe wrang is het dat nu, enkele dagen later, beide heren het schip verlaten hebben. Eerst vertrok Lokhoff woensdag. Een clubicoon, en de onvrede bij de supporters was dan ook groot. "Het vertrek van Lokhoff is heel pijnlijk", zei Tjerk van Loenhout van de Clubraad van NAC toen. "Het verbaast ons dat het zo ver heeft kunnen komen. Heel Breda stond op de banken toen Ton werd aangenomen en nu is hij weg. Er zijn alleen maar verliezers."

Het gerommel bij de club zwol nog verder aan. In een schriftelijke verklaring riepen supportersgroeperingen de Breda Loco's, de supportersverenging, stichting Vak G en Fr0nt76 op om de coach voor zondag te ontslaan. Zo niet, dan zouden 'gepaste' acties volgen.

En vrijdag werd nog eens pijnlijk duidelijk hoe hevig de club in brand staat, toen bleek dat op advies van het Openbaar Ministerie het huis van NAC-trainer Maurice Steijn werd bewaakt.

En dan was daar zaterdagavond een ongemeen fel persbericht van de directie van NAC. De strekking: Steijn vertrekt, uit veiligheidsredenen. Ook andere mensen, bestuursleden onder anderen, zou zich onveilig voelen door uitingen van supporters. Krant BN DeStem krijgt een harde veeg uit de pan, de krant zou bewust leugens hebben gebracht rond de NAC-soap.

'Manders opzouten'

De verklaring blijft op Twitter niet onbesproken. Een supporter schrijft: "Hou toch op. Steijn werd uitgekotst door alle NAC supporters en dan dit als drogreden opvoeren. Tijd voor de grote schoonmaak. Ook directeur Mattijs Manders opzouten.."

En een ander: "Ongelooflijk het persbericht van NAC naar aanleiding van het opstappen van Steijn. Niks hand in eigen boezem. Nee, de media hebben het gedaan. Nee, Manders , gesteund door een onbekwame RVC, heeft dit laten gebeuren."

En ook: "Schaam je niet je ogen uit je kop als je zo een bericht aan het tikken bent? Steijn een beetje in de slachtofferrol duwen terwijl hij dit zelf allemaal veroorzaakt heeft."

'Onze club terug'

Mensen wat verder bij de club vandaan spreken vooral hun afschuw uit over de bedreigingen. Hoe het verder moet in Breda is nog onduidelijk. De club gaf zaterdagavond aan de komende dagen zaken op een rij te gaan zetten. Voor de NAC-supporters staat een ding als een paal boven water: "Wij willen gewoon onze club terug."

