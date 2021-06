Coronanieuws: 130 nieuwe besmettingen in Brabant

06.45

Een verjaardagsfeest in Berkel-Enschot is voor het feestvarken zaterdagavond geëindigd in de cel. De man had twintig mensen uitgenodigd, wat op basis van de coronaregels op dit moment nog niet mag, en buurtbewoners hadden last van het lawaai. Daarop werd de politie gebeld. Het feestvarken reageerde agressief op de agenten. Daarop mocht hij een nachtje in de cel doorbrengen.