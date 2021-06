'Nieuw album zal velen verrassen', bezweert Frans Bauer

Wachten op privacy instellingen... Frans Bauer houdt nog even geheim wie er te horen zal zijn op zijn nieuwe album (beeld: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het nieuwe album van Frans Bauer zal velen verrassen. Dat vertelt de zanger uit Fijnaart zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Het nieuwe album van Frans Bauer dat eraan zit te komen zal volgens hem velen verrassen. Dit vooral door een samenwerking met een artiest die niemand verwacht. Dat vertelt de zanger uit Fijnaart zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. Een tipje van de sluier over wie er op het album te horen zal zijn, wil hij nog niet oplichten.

Sandra Kagie Geschreven door

"Binnen nu en een week of acht à negen wordt het duidelijk. Ik wil het nog even geheim houden", houdt hij de spanning erin.

Met producer Laurens van Wessel bracht Frans de afgelopen maanden meer tijd door dan met zijn vrouw Mariska. En die intensieve samenwerking in de studio heeft volgens hem geleid tot een 'verrassend nieuwe sound'. "Meer detail, meer diepgang", legt hij uit. "Samen hebben we een heel jaar kunnen werken aan nieuwe liedjes. Een luxe die we dankzij corona hadden. En dat hoor ik terug in kleine accentjes en bepaalde melodielijnen."

Zijn stembanden zijn in topvorm. Daarover hoeven we ons geen zorgen te maken, bezweert Frans. Ook in coronatijd heeft hij namelijk elke dag gerepeteerd. "In zijn garage bijvoorbeeld", vertelt hij. "Natuurlijk treed ik het liefst op voor duizenden mensen. Maar ik vind zingen op zich leuk. En dat geldt dus ook voor zingen in mijn eentje in de garage."

"Een gezellige meute, meezingen, zwaaien, feest! Daar verlang ik naar."

Toch kan Frans niet wachten om weer ouderwets op te treden in volle zalen. "Daar droom ik wel eens van", zegt hij. De komende tijd staan er al wat kleinere dingen in zijn agenda. Optredens op personeelsfeestjes bijvoorbeeld. En ook al wat evenementen buiten.

"Maar als de anderhalve meter eraf gaat, gaan we weer ouderwets binnen aan de slag. In het theater en in sporthallen: een gezellige meute, meezingen, zwaaien, feest! Daar verlang ik naar, want een feestje bouwen kan ik nog steeds."

De single Verloren tijd van Frans Bauer kwam begin mei uit. Binnenkort 'volgen meer kindjes' van zijn nieuwe album, zo zei hij zondag in KRAAK.

