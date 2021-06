Drama rond NAC duurt voort: drie grootaandeelhouders lopen weg

Drie grootaandeelhouders van NAC laten weten per direct 'alle financiële betrokkenheid bij NAC Breda te beëindigen'. Ze doen dit een dag nadat duidelijk werd dat trainer Maurice Steijn is opgestapt, volgens het bestuur van NAC vanwege bedreigingen.

In een uitgebreid statement schrijven ze hoe zij en andere aandeelhouders ruim zeven jaar geleden een faillissement van de club voorkwamen. Ze omschrijven het NAC van destijds als een club in zwaar verval, met onder meer 'een berg schulden en lijken in de kast.'



'Uit liefde voor de club'

De afgelopen jaren verleenden ze, zo schrijven ze, maar al te vaak extra financiële steun. "We hebben dit gedaan in de luwte met gepaste anonimiteit. Onze enige drijfveer hierbij was de liefde voor de club." Maar luwte is er er eigenlijk nergens meer, bij de club die in brand staat. En de aandeelhouders hebben hun buik vol van de ellende.