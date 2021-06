Crash op A58 tijdens achtervolging met 'snelheden van meer dan 200 km/u'

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 auto crasht bij achtervolging

Een auto is zondagnacht rond vier uur op de snelweg A58 bij Moergestel gecrasht tegen de vangrail. Het zou gaan om een gestolen Saab. De politie zat de bestuurder op de hielen. Tijdens de achtervolging zouden snelheden van meer dan tweehonderd kilometer per uur zijn gehaald, zo schetst een ooggetuige.

Sandra Kagie Geschreven door

In de wagen die door de politie werd achtervolgd, zaten twee mannen. Een van hen vluchtte na de crash. De andere man werd aangehouden. Of hij gewond is geraakt, is onbekend.

Naar de tweede verdachte is nog gezocht. Onder meer met politiehonden. Het is niet duidelijk of de zoektocht succes had.

Snelweg dicht

De snelweg was na de crash enige tijd dicht van Oirschot tot aan Moergestel. Dit vanwege onderzoek en opruimwerkzaamheden.

Even na zes uur maandagochtend was de weg volgens de ANWB weer begaanbaar. Omrijden via de A2 en de N65 was vanaf dat moment niet meer nodig.

Foto: Jack Brekelmans SQ Vision.

Foto: Jack Brekelmans SQ Vision.

Foto: Jack Brekelmans SQ Vision.

