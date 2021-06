Sluiting van stadsstrand Beachy verdeelt de buurt: 'Gun elkaar het leven'

De huidige staat van stadsstrand Beachy: leeg en verlaten. (foto: Tom van den Oetelaar vergroot

Dat het Tilburgse stadsstrand Beachy dicht moet, zorgt voor verdeelde reacties in de buurt. De gemeente trekt de vergunning van Beachy in nadat twee buurtbewoners bezwaar hadden gemaakt.

Het terrein van Beachy ligt er verlaten bij. De entree oogt nog kleurrijk en de vlaggen hangen in top. Maar het bewolkte weer, het lege parkeerterrein en een grote stapel kapotte pallets naast de ingang geven het geheel nu al de uitstraling van vergane glorie.

Op 1 juli zou Beachy weer open gaan, maar daarvan is nu geen sprake meer. Organisator Tim Frenken houdt de kaarten tegen de borst: “We zitten er met een advocaat bovenop. We gaan de uitspraak van de gemeente goed doorspitten en komen dan met een inhoudelijke reactie.”

Buurtbewoners hadden bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor Beachy. En een onafhankelijke commissie geeft ze nu gelijk. In de directe omgeving van het stadsstrand wonen geen mensen. Het dichtstbij, een paar honderd meter verderop, woont Geert Gijsbers. Hij woont met zijn gezin op het industrieterrein bij zijn bergingsbedrijf.

“Het is wel eens dat ze met één, twee of twintig glaasjes op naar huis gaan.”

Maar van Gijsbers zullen de klachten niet komen: “Ik heb er geen last van, van heel Beachy niet!” zegt hij luid en duidelijk. Uiteraard heeft hij wel eens iets van het feestende publiek gemerkt: “Het is wel eens dat ze met één, twee of twintig glaasjes op naar huis gaan. Dan valt er wel eens een van z’n fiets. Maar luister: Ik ben 75, maar ik weet nog goed dat ik 20 was. En dan gebeurde er ook wel eens iets. Als ze elkaar nou allemaal ’s een beetje hun leven gunnen.”

Geluidsoverlast? “Om twaalf uur, half één is ’t doodstil”, bezweert Gijsbers. “Wij hadden er een goeie buurman aan en wat die zeikerds allemaal willen, weet ik niet. Daar heb ik geen boodschap aan.”

Aan de overkant van de weg, aan de Ringbaan Noord, liggen de kaarten anders. “Hier stonden 33 scooters op de stoep, waardoor we niet door de poort konden. Het stond hartstikke vol”, zegt een overbuurvrouw. “Spiegels werden van de auto getrapt, geluidsoverlast. Ik ben blij dat ze het dicht hebben gegooid.”

“Mensen stonden tegen de muur te plassen.”

Een vrouw die een paar deuren verderop woont, vertelt dat ze ook last had van de harde muziek. Maar geklaagd heeft ze niet: “Leven en laten leven”, zegt ze. Even verderop zit een jongen op een scooter. Ook hij is blij dat Beachy weg is: “Mensen stonden tegen de muur te plassen, dachten dat het hier een buurthuis is.”

Gijsbers snapt er niks van. “De mensen van die commissie, die eerst de vergunning geven en dan weer intrekken: ik heb ze hier niet gezien. En ik ben de meest directe buurman. Wat is overlast? Gun iedereen dat ie z’n leven leeft. Mensen accepteren ook niks meer hè.”

De gemeente Tilburg liet dinsdag weten dat de bezwaren om Beachy te sluiten door de bezwarencommissie zijn beoordeeld, waarna definitief is besloten dat de boel op slot moet.

"De hoofdreden om de vergunningen te herroepen is dat de activiteiten van Beachy in strijd zijn met het bestemmingsplan en het horecabeleid, omdat deze niet aansluiten bij het gebruik dat de gemeenteraad hier heeft voorzien", zo is te lezen in een brief van wethouder Bas van der Pol aan de gemeenteraad.

"Initiatieven als Beachy geven kleur aan de stad."

De wethouder betreurt de sluiting en zegt dat initiatieven als Beachy 'kleur geven aan de stad', maar er zit voor hem niets anders op dan het advies van de bezwarencommissie te volgen.

De gemeente onderzoekt nog of twee evenementen die al gepland stonden alsnog door kunnen gaan. Het gaat om het Beachy Zomercarnaval en het Beachy Festival.

