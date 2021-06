120 wapens ingeleverd bij de politie: messen, knuppels, neppistolen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Ingeleverde wapens door jongeren bij politie zijn topje van de ijsberg

Kapmessen, knuppels, neppistolen en vooral veel messen. Dat is de oogst van een vrijwillige inzamelingsactie van wapens onder jongeren in Den Bosch. Een week lang konden ze ongestraft wapens inleveren bij de politie. Het vermoeden is dat de jeugd in Den Bosch massaal een wapen op zak heeft en dat de ingeleverde wapens nog maar het topje van de ijsberg zijn. De actie 'Den Bosch ontwapend' krijgt daarom zeker een vervolg.

Een paar tafels met ruim 120 wapens in de kantine van de politie in Den Bosch. Het zijn de wapens die de afgelopen week vrijwillig door de jeugd zijn ingeleverd. Er zit van alles bij. Van een kapmes, dat nog van een KNIL-millitair was, tot iets wat lijkt op een balpen, maar heel inventief een steekmes blijkt te zijn.

Wapenexpert Jeroen Vorstenbosch van de politie toont de wapens maandag aan de toegestroomde pers en zegt dat de jeugd tegenwoordig bijna standaard, hoe raar het ook klinkt, messen op zak heeft. Van keukenmessen tot stilleto's. Wat verder opvalt is dat er veel neppistolen zijn ingeleverd.

"Veel jongeren voelen zich onveilig en hebben daarom een wapen op zak."

De inzamelingsactie is uitgevoerd door de politie, in samenwerking met de gemeente, scholen en jongerenwerk. Volgens de politie waren er signalen dat veel jongeren met een wapen op zak lopen en dat leidt tot bezorgdheid. "Veel jongeren voelen zich onveilig en hebben daarom een mes of iets anders op zak", zegt wijkagent Genevieve Bak.

"Maar die wapens zorgen voor schijnveiligheid, want je moet weten hoe je er mee om moet gaan. Toch zijn ze bij ruzies tussen groepen jeugd al vaker gebruikt. Opvallend is dat alle jongeren, van hoog tot laag opgeleid, dus van vmbo tot vwo, vaak een wapen hebben", stelt de wijkagent.

Jongerenwerkers in Den Bosch willen vooral met de jeugd in gesprek gaan over wapenbezit en het gevoel van onveiligheid. Voorlichting moet er toe bijdragen dat ze over de drempel komen om wapens in te leveren.

