Agent Robert ging met gierende adrenaline op twee gewapende jongens af

Met een hand op zijn pistool en gierende adrenaline ging agent Robert de Bok zaterdag op twee jongens af in Breda. De jochies (13 en 14) hadden levensechte automatische wapens bij zich. Pas achteraf bleek dat het nepwapens waren. De agent wil jongeren maandag opnieuw waarschuwen voor de gevaren. "Straks moeten we een wapen op je richten."

Toch is Robert bang dat het vaker gaat gebeuren en dat het dan minder goed afloopt. "We krijgen echt zeer regelmatig dit soort meldingen. Als je dat wapen niet weglegt of als je het op een agent richt, dan heb je kans dat er geschoten wordt. Dat wil je niemand aandoen, die kinderen niet en ons niet." Een verkeerde inschatting maken bij kinderen: het is een nachtmerrie voor agenten. "Die slaapt dan ook niet meer. Wij zijn ook mensen."

Wie denkt dat zo'n zware benadering nogal overdreven is voor een stel kleine kinderen, heeft het mis. "Ook kinderen plegen zware misdrijven. Je moet als agent van grote afstand heel snel beslissen of het een overvaller is of niet. Dat is gewoon heel erg lastig, dus kies je voor veiligheid."