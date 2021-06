Rellende NAC-supporters herkenbaar in beeld bij Bureau Brabant

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant toont maandagavond beelden waarbij rellende NAC-supporters herkenbaar in beeld komen. De rellen waren op 23 mei na de play-offswedstrijd tussen NAC en NEC. De wedstrijd die door de Nijmeegse ploeg werd gewonnen, ontaardde na afloop in hevige rellen toen supporters het stadion binnen wilden dringen.

In totaal zijn er na de ongeregeldheden al negentien aanhoudingen verricht. Zes supporters werden op de dag zelf opgepakt. Dertien anderen werden later herkend of hebben zich zelf op het bureau gemeld. Degenen die zich nog niet hebben gemeld, worden in Bureau Brabant herkenbaar in beeld gebracht.