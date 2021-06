Een fles wijn van 18 liter ontkurken is vakwerk: 'Was een kwartier bezig'

Maître-sommelier Leon Aben met de bijzondere fles wijn (foto: Kasteel Maurick). vergroot

Voor alles is een eerste keer. Ook als je maître-sommelier bij Kasteel Maurick in Vught bent. Bij een bruiloft eerder deze maand liet een van de vaders van het bruidspaar een fles wijn van maar liefst 18 liter van het wijnhuis Fattoria Le Pupille uit Italië naar Nederland komen. "De meeste mensen kennen wel een magnum, maar deze fles heet een melchior", vertelt maître-sommelier Leon Aben. "Omgerekend zijn het 24 flessen wijn. Er kunnen zo'n 130 tot 140 glazen wijn uit geschonken worden."

Het bruidspaar had de komst van de enorme fles wijn enkele weken voor de bruiloft aangekondigd. "Daardoor kon ik bij een wijnleverancier een speciaal apparaat halen waarin we de fles konden leggen. Op die manier kon ik hem goed openen en met een hendel verder uitschenken", legt Aben uit.

"Op de dag van de bruiloft heb ik de fles samen met het bruidspaar vijf uur voor het diner geopend. Om de wijn nog even naar lucht te laten happen", vervolgt de maître-sommelier die eerder vijf jaar sommelier was bij sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre. Sinds november is hij als maître-sommelier in dienst van Kasteel Maurick in Vught.

Kort voor de bruiloft werd de enorme fles wijn uit de Saffredi-lijn van het Toscaanse wijnhuis in een houten kist bezorgd. Voor het openen van de fles had Aben 'een gezonde spanning', bekent hij. "Ik wist van het bestaan van dergelijke flessen, maar voor mij was dit de eerste keer."

Het openen gaat overigens met een gewone wijnopener en is een precies werkje. En het werd ook nog eens gefilmd. "Ik ben zeker een kwartier bezig geweest. Je moet er niet aan denken dat het misgaat. Of dat de kruk afbreekt. Een dergelijke fles kost zeker een paar duizend euro. Daarom had ik als back-up nog extra wijn geregeld."

Samen met het bruidspaar heeft hij geproefd of de exclusieve wijn goed op dronk was. En dat was-ie. "Ik heb de wijn overgegoten in karaffen. Alle gasten hebben zo'n twee glazen van deze wijn gedronken. Tot slot kreeg Leon van het bruidspaar het laatste glas wijn uit de fles.

"Goede wijn die je makkelijk nog zo'n twintig tot dertig jaar kan laten rijpen. Daar wordt de wijn alleen maar beter van", besluit de maître-sommelier.

