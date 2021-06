De zelfslachtende slager is weer helemaal terug: 'Wij ontzorgen ook'

Wachten op privacy instellingen... De 'ouderwetse' zelfslachtende slager is weer helemaal hip. Volgende Vorige vergroot 1/2 De 'ouderwets' zelf slachtende slager is weer helemaal hip en in opkomst

Veel zijn er niet meer over in Brabant: slagers die in de slagerij nog zelf koeien en varkens slachten. Het zelf slachten achter de slagerij leek een verdrongen ambacht, maar is weer helemaal terug.

Het zelf slachten van varkens en koeien door plaatselijke slagers is in opkomst door boeren die in hun boerderijwinkeltjes ook het vlees van hun eigen vee verkopen. Die boeren kiezen meer en meer voor plaatselijk slachtende slagers. Dit vanwege het kleinschalig slachten en een meer diervriendelijke behandeling.

Gerard van den Heuvel uit Werkendam van slagerij Van den Heuvel is zo’n slager die heel goed merkt dat het zelf slachten door de slager weer in opkomst is. “Wij slachten op dinsdag en donderdag en vrijwel allemaal in opdracht van boeren uit de regio”, vertelt Van den Heuvel. “Wij ontzorgen ook, zoals dat heet. Wij gaan de koe of het varken ophalen en leveren kant-en-klaar vleespakketten terug, die de boer weer in zijn boerderijwinkel kan verkopen.

"Boeren hebben altijd goed gezorgd voor hun dieren en zijn daar met recht trots op."

"Belangrijk vinden wij dat met het slachten voor plaatselijke boeren er ook een goed streekproduct verkocht kan worden in de boerderijwinkeltjes. Boeren hebben altijd goed gezorgd voor hun dieren en zijn daar met recht trots op", aldus de slager.

Van den Heuvel is nog van de generatie die in de jaren zeventig van de vorige eeuw er nog zelf op uittrok om het vee te gaan slachten op het erf bij de boer. “In 1975 kwam daar een eind aan, maar bij ons konden de boeren altijd in de slagerij terecht om hun vee te laten slachten en dat kan nog steeds."

"Vroeger slachtte elke slager zelf."

Dat het slachten bij de slager anno 2021 weer helemaal in opkomst zou zijn had ook Van den Heuvel nooit kunnen bedenken. “In heel Nederland zijn er nu nog rond de zestig zelfslachtende slagers over. We hebben zelfs een eigen vereniging. Vroeger slachtte elke slager zelf."

De herwaardering voor slagers die achter de slagerij (nog) slachten is enorm. “Het gaat zo goed dat we hebben besloten om de werkplaats en de slachterij uit te breiden. Achter en naast de huidige winkel in Werkendam gaan we nieuwbouwen. Niet om meer te kunnen slachten, maar om meer ruimte te creëren voor onze slagers en aangevoerde dieren. Rust voor de dieren en een waardige behandeling vinden we enorm belangrijk."

"De prins nam de leverworst aan en benadrukte dat ze die op het paleis echt zouden opeten."

De slagerij, nu aan de Hoogstraat in Werkendam, haalde midden jaren tachtig alle voorpagina's van de nationale kranten met een leverworst. "Prins Claus was in het dorp", vertelt Van den Heuvel. "Mijn vader had een prijs gewonnen met zijn leverworst en kreeg toestemming om een leverworst aan prins Claus te overhandigen. De prins nam de leverworst aan en benadrukte dat ze die op het paleis echt zouden opeten. Enigszins mysterieus zei de prins ook nog tegen mijn vader 'dat alles nu ging veranderen.'"

En hij had gelijk, vertelt Van den Heuvel met een glimlach op zijn gezicht. "Nadat de foto van prins Claus in alle kranten had gestaan met onze leverworst verdubbelde de omzet. Niet voor even, maar voor altijd. We moesten zelfs in 1986 naar een ander verhuizen om alle klanten aan te kunnen. Dat is het pand waar we nu nog steeds zitten."

Gerard van den Heuvel bij een geslachte koe. vergroot

