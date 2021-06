Ergste kou uit de lucht bij NAC-crisis, supporters in gesprek met bestuur

Fans van NAC Breda (foto: ANP 2019/Maurice van Steen). vergroot

De ergste kou is uit de lucht bij de crisis die NAC al een week in de greep houdt. Verschillende supportersgroepen die boos waren over de gang van zaken bij de Bredase club hebben maandagavond in een verklaring hun steun uitgesproken aan de raad van commissarissen. Ook directeur Mattijs Manders kan volgens hen voorlopig blijven zitten.

Ronald Strater Geschreven door

De verhoudingen tussen de clubleiding en de supporters van NAC waren flink verstoord. De aanhangers van de Bredase voetbalclub waren woedend omdat zij vonden dat ze de schuld kregen van het ontslag van trainer Maurice Steijn en de bedreigingen aan diens adres. Het eerdere opstappen van technisch directeur Ton Lokhoff en de aankondiging dat de drie eigenaren uit frustratie hun aandelen gaan verkopen, maakte het geheel tot een tikkende tijdbom.

Een gesprek tussen verschillende supportersgroeperingen en de raad van commissarissen (RvC) heeft inmiddels de lucht enigszins geklaard, zo valt te lezen in een verklaring van de supporters.

"NAC is momenteel gebaat bij rust, controle en stabiliteit. Wij denken dat het niet in het belang van NAC is om nu de organisatie nog verder af te breken. Het is van essentieel belang dat eerst de aandelentransactie goed wordt begeleid en afgerond. Als dat niet goed gaat, dan komt het voortbestaan van de club in gevaar. Daarom steunen wij de huidige RvC. Wij geloven erin dat zij orde op zaken kunnen stellen en de beschadigde verhoudingen kunnen repareren."

(...) " Ja, we voelen ons als supporters voor de bus gegooid, maar we besluiten omwille van het doorbreken van een onmogelijke impasse, dat nu niet in de weg te laten staan van de wederoprichting van de club in een cruciale periode van het seizoen. NAC is het belang en het doel. Er zijn al teveel ego’s op deze apenrots."

(...) " Wij denken dan ook dat het goed is om uit te spreken dat wij er geen problemen mee hebben als we met meer eigen jeugd in het elftal gaan bouwen aan de toekomst van NAC. NAC moet weer herkenbaar voetbal gaan spelen. Ook als dat betekent dat we niet spelen om directe promotie of een ticket voor de play-offs. NAC moet de tijd krijgen om de boel nu goed te organiseren, op en naast het veld."

Klaagmuur wordt wensmuur

Vorige week stelden de supportersgroepen Breda Loco's, stichting Vak G, Fr0nt76 en de supportersvereniging een ultimatum aan de club om coach Steijn te ontslaan Daarbij dreigden ze met 'gepaste' acties. Steijn stapte uiteindelijk op omdat hij zichzelf en zijn gezin bedreigd voelde. Ook hierover doen de supporters hun zegje.

"Iedereen in en rond NAC die ons kent weet dat wij daarmee nooit op geweld of dreigementen doelen, maar altijd op scherp ludieke manier de druk opvoeren. Voor afgelopen zondag hadden wij dan ook al een Bredase klaagmuur in elkaar geschroefd waar supporters een boodschap achter konden laten om hun onvrede te uiten."

(...) "Het is nu een mooi moment om onze klaagmuur om te bouwen naar een wensmuur. Vanaf komende woensdag 17:00 uur staat de wensmuur bij het stadion. We roepen iedereen op om iets positiefs over NAC op de muur te komen kalken. Alles voor NAC!"

