PSV-aanvaller Cody Gakpo maakt debuut in winnend Oranje

PSV-speler Cody Gakpo heeft maandagavond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller kwam in de 79e minuut van het EK-duel met Noord-Macedonië in het veld voor Frenkie de Jong. Oranje won de wedstrijd met 3-0 van Noord-Macedonië.

Voor Gakpo gaat met zijn debuut een droom in vervulling . Hij moest daarvoor nog wel even geduld hebben. Gakpo kreeg geen speeltijd in de oefenduels met Schotland en Georgië en bleef ook aan de kant tijdens de eerste twee groepswedstrijden van Oranje, tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0).

Memphis Depay maakte in de 24e minuut het openingsdoelpunt. De aanvaller was trefzeker na een vlugge combinatie met Donyell Malen, die de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst.

Kort na rust gaf Depay de assist bij de 2-0 van Georginio Wijnaldum. Ook de 3-0, in de 58e minuut, kwam op naam van Wijnaldum. Depay gaf de assist nadat hij de bal na een vlug tikje van Malen had ontvangen.

Eerste plaats

Oranje was na zeges op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) al zeker van de eerste plaats in de groep. Zondag volgt in Boedapest een achtste finale tegen de nummer 3 uit groep D, E of F. Het is nu nog niet duidelijk welk land dat wordt.