Man stak broer dood tijdens ruzie om honden: zes jaar cel

De 51-jarige man die eind november in Duizel zijn broer na een ruzie over de honden doodstak is dinsdag veroordeeld tot zes jaar cel. Het familiedrama leidde eind vorig jaar tot een ware schokgolf door het dorp.

De twee broers hadden vaker ruzie, maar op 30 november liep het compleet uit de hand aan De Hoek in Duizel. “Hij zei dat mijn honden vals waren”, zo verklaarde 51-jarige man een paar weken geleden tijdens de zitting. “Het moest maar eens afgelopen zijn met dat gedoe over die honden. Dat waren m’n kinderen.”

Hij stak onder invloed van een grote hoeveelheid alcohol zijn 55-jarige broer - die hem volgens hem fysiek de baas was - met een fileermes, onder meer in het hart. “De emmer liep over. Het ging allemaal zo snel”, verklaarde hij.

Volgens de advocaat van de man was er sprake van een noodweersituatie en kon zijn cliënt niet anders dan op deze manier handelen. Volgens de rechter is dit niet zo. De ruimte in de keuken, waar de steekpartij plaatsvond, is weliswaar beperkt maar het is niet zo dat de verdachte geen kant op kon. Hij had ook kunnen wegrennen toen hij zijn broer dreigend en met gebalde vuist op hem zag afkomen.

De officier van justitie had acht jaar cel geëist. De rechter hield bij het bepalen van de straf echter rekening met het feit dat de man volgens een psycholoog een lichte verstandelijke ontwikkelingsstoornis heeft. De rechter woog daarnaast mee dat de man zelf ook getroffen is door zijn daad. Hij is gebrouilleerd met de meeste van zijn familieleden, waardoor hij geen sociaal vangnet meer heeft.

Daarom benadrukt justitie dat het 'van groot belang is' dat de man wordt begeleid als hij uit de gevangenis komt. Op advies van de psycholoog moet de verdachte dan begeleid gaan wonen en worden begeleid bij de problemen die hij in het dagelijks leven tegenkomt. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan zijn alcoholprobleem. Dit is erger geworden na het overlijden van zijn moeder in februari 2020.

