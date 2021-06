Ruzie over honden aanleiding voor doodsteken broer: 'Ik was in paniek'

Het huis waar de man werd doodgestoken (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een ware schokgolf ging vorig jaar door Duizel na een heftig familiedrama. In de rechtbank vertelde Peter F. (51) dinsdag waarom hij zijn eigen broer doodstak. De twee hadden ruzie gehad over de honden. Justitie eiste 8 jaar cel.

De twee broers hadden vaker ruzie, maar op 30 november liep het compleet uit de hand aan De Hoek in Duizel. “Hij zei dat mijn honden vals waren”, zo verklaart Peter de aanleiding van de zoveelste ruzie. “Het moest maar eens afgelopen zijn met dat gedoe over die honden. Dat waren m’n kinderen.”

In hart gestoken

“Hij werd ineens heel dreigend”, vertelt Peter, terwijl hij zijn broers gebalde vuist nadoet. En dan emotioneel: ”Ik raakte in paniek en pakte daarom het mes uit de keukenla." Hij stak zijn 55-jarige broer onder meer in zijn hart. “De emmer liep over. Het ging allemaal zo snel.”

“Ik steek ‘m kapot.”

De 85-jarige vader, die samen met zijn zoons in het huis woonde, zag het voor zijn ogen gebeuren. “Ik steek ‘m kapot, hoorde ik Peter roepen. Ik probeerde hem nog terug te trekken, maar het was te laat”, zo werd voorgelezen uit zijn getuigenverklaring. ”Ik wist meteen: die is dood.” De vader vluchtte naar zijn dochter, waar de politie werd gebeld.

Drankprobleem

De verdachte heeft een alcoholprobleem, wat erger werd na de dood van zijn moeder. Hij had die bewuste dag heel erg veel gedronken. “Zoveel zien we niet vaak”, zei de rechter. “Met een vijfde mocht u al niet meer rijden.”

F. maakte een timide indruk in rechtszaal in Den Bosch. Hij mompelde en was moeilijk te verstaan. Toch was de zaak emotioneel erg zwaar voor hem. Al snel werd de zitting twee keer onderbroken, omdat het de verdachte het niet meer trok.

Klomp hout

Volgens Peter hadden hij en zijn broer bijna om de dag ruzie, vaak over kleine dingen. Daarbij werd soms ook gevochten. “Hij sloeg me een keer met een klomp hout het ziekenhuis in, na een ruzie over een deurslot”, verklaarde de verdachte. Jan zou wel vaker agressief zijn.

De verdachte noemt het dan ook zelfverdediging. Het OM vindt dat er geen sprake was van noodweer. Daarom dus een jarenlange straf voor doodslag. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn lage IQ en licht verstandelijk beperkte stoornis. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Bloederige foto

Kort na het familiedrama ging de politie overigens door het stof. Op een Instagrampagina van de politie verscheen namelijk een bloederige foto van de plaats delict. Ook was het been van het dodelijke slachtoffer in beeld. De foto werd verwijderd en de politie bood excuses aan.

