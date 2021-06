Van thuis naar ruïne in een kwartier, hagelstorm verwoestte huis van Henri

Wachten op privacy instellingen... Henri liet na de hagelstorm een nieuw huis bouwen (foto: Rogier van Son). Volgende Vorige vergroot 1/2 Henri liet na de hagelstorm een nieuw huis bouwen.

Het huis van Henri van Mierlo en zijn gezin in Someren werd 'zwaar onder vuur genomen' tijdens de vreselijk heftige hagelstorm, woensdag precies vijf jaar geleden. In een mum van tijd zagen zij hun thuis veranderen in een ruïne. Het gezin besloot het huis vanaf de grond af aan opnieuw op te bouwen. Een meter of veertig verderop, op hetzelfde adres.

Op donderdagavond 23 juni 2016 ging het helemaal mis in delen van Zuidoost-Brabant. Na een zwoele dag trok een zware hagelstorm over Luyksgestel, Someren en Asten. Hagelstenen zo groot als golf- en tennisballen kwamen naar beneden. De storm duurde maar een kwartier, maar richtte voor ruim vijfhonderd miljoen euro aan schade aan.

''Vanaf dat moment was het één groot bombardement van harde ballen op dit gebouw.''

Kassen, boerderijen en daken van huizen en auto’s raakten zwaar beschadigd. Zo ook bij Henri van Mierlo en zijn gezin. Hij was die bloedhete avond aan het sleutelen in zijn schuur, met de schuurdeuren open. ‘’Op een gegeven moment kijk ik naar buiten en zie ik plotseling dat het hartstikke donker wordt, zelfs donkergroen.’’

Hij besloot de deuren snel dicht te doen, maar dat lukte haast niet vanwege de harde wind. ''Ik kijk naar de drie ramen in de schuur en zie ze allemaal tegelijk kapotspringen. De hagelballen vliegen dwars door de garage heen. Vanaf dat moment is het één groot bombardement van harde ballen. Ik hoor allemaal doffe knallen." Achteraf bleek elke knal een kapotte dakpan te zijn. "Ik kon mijn ogen niet geloven.’’

‘’Het leek wel een oorlogsgebied.’’

Henri liet de garage achter zich en besloot èen kijkje te gaan nemen bij zijn gezin in hun huis. ‘’Daar staan mijn vrouw met kinderen te huilen. Ook daar vliegen de hagelballen naar binnen. Het water stroomt door het dak langs de balken en het behang naar binnen." Een grote ravage, zo omschrijft Henri wat hij zag.

Na een storm van ‘slechts’ een kwartier was de schade goed zichtbaar. Zijramen, dakramen en ruim zesduizend dakpannen: alles werd verwoest. ‘’Het leek wel een oorlogsgebied. Als we hier wilden blijven wonen, moest alles gestript worden. Dat was voor ons de reden om te zeggen: we bouwen een nieuw, modern huis.’’

''Mijn oudste zoon heeft er nog wel last van.''

Dat lukte uiteindelijk na twee jaar. Op een andere locatie, maar wel op hetzelfde adres. Het gezin bouwde een compleet nieuw huis veertig meter verderop. De verzekering betaalde een deel, het gezin moest zelf nog drie ton bijlappen. ‘’Dit huis is stormschadeproof’’, zegt hij met een lach. ‘’Het rieten dak vangt de hagelstenen veel beter op. Onder het riet zitten ook nog dikke dakplaten. Het is nu allemaal goed.’’

De hagelpartij is de familie niet in de koude kleren gaan zitten. ‘’Het heeft zeker indruk gemaakt. Mijn oudste zoon heeft er nog wel last van. Die komt altijd op zijn telefoon laten zien als er weer donkere wolken overtrekken. Ik stel hem dan altijd gerust dat dit huis daar wel tegen kan.’’

