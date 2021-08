Met sigaretten, dameskousen, koeien en fietsen de grens over

Omroep Brabant gaat deze zomer op vakantie in eigen provincie. We nemen jou mee naar al onze 61 gemeenten en laten je leuke activiteiten en mooie verhalen zien. Deze keer staat Alphen-Chaam centraal. #VerrassendBrabant

Ooit werd er volop gesmokkeld tussen Chaam en het vlakbij gelegen België. Via de Smokkelaarsroute, die begint bij restaurant Het Smokkelaartje in Strijbeek kun je letterlijk in de voetsporen treden van de smokkelaars.