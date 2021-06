Wereldberoemde Oranjebus opgepoetst voor Boedapest: 'Heel veel pech gehad'

Wachten op privacy instellingen... Sjoerd van Fessem zorgt voor een blinkende bus (foto: Raymond Merkx). Volgende Vorige vergroot 1/2 Wereldberoemde Oranjebus opgepoetst voor Boedapest:

Zonder een blinkende supportersbus kan het Oranjelegioen natuurlijk niet schitteren. De wereldberoemde dubbeldekker werd daarom woensdagavond in Chaam opgepoetst voor het duel in Boedapest. Na veel pech en twee gemiste wedstrijden rijdt het icoon weer. "Het was op het randje", weet oer-fan Sjoerd van Fessem.

De enthousiaste fan geeft de bus uit 1980 de liefde die ze verdient. Met uiterste precisie worden de spiegels, stoelen en uiteraard ook de bar grondig gereinigd. "Ze gaat weer blinken en glanzen! Het wordt een mooie promotie voor ons land", vervolgt de fanatieke poetser. "Ik vind dit helemaal niet erg om te doen!"

De dubbeldekker reed voor aankoop al een half miljoen kilometers in Engeland en dan ook nog eens ruim 40.000 voor het Oranjelegioen. En dan rijdt ze niet altijd meer als een frisse occasion. De bus had de afgelopen tijd een hoop mankementen. Sjoerd: "We hebben heel veel pech gehad."

"We juichten alsof er vijf doelpunten waren gemaakt."

Na de wedstrijd tegen Oekraïne kreeg de chauffeur de bus niet in de versnelling. Bij reparatie moest ook heel de motor er weer uit. De laatste twee wedstrijden was de bus er daarom niet bij in Amsterdam. In Engeland werd speciaal voor de bus een nieuwe oliepomp gemaakt. Een testrit woensdag was in elk geval succesvol. "Wat een opluchting! We juichten alsof er vijf doelpunten waren gemaakt", vertelt chauffeur Frans Peeters (70) die er al van begin af aan bij is.

De iconische bus is sinds 2004 niet meer weg te denken in de Oranjetraditie. In Portugal reed ze dat jaar haar eerste Oranjeparade. In meer dan 25 parades liepen ruim 400.000 fans de bus achterna. Het icoon heeft heel wat van de wereld gezien. Ze reed in Brazilië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Scandinavië, Portugal, door de Pyreneeën en over de Alpen.

"Ook volwassen mannen laten een traan."

"Het is zo mooi om op die bus te staan. Dat is zo emotioneel, dan laten ook volwassen mannen een traan", beschrijft Van Fessem met een twinkeling in zijn ogen. "Voetbal is vriendschap! Dit wordt echt ongelofelijk gaaf. Een Oranjeplein, een mars, het is uniek dat het gewoon weer kan."

Chauffeur Frans kijkt tevreden naar de glimmende bus. Hij droomt alweer van oranje pleinen. "Vooral dat iedereen van links naar rechts gaat. Dan moet ik altijd even uitstappen om mee te doen. Daarna ren ik maar weer snel de bus in om te rijden", schatert hij. "Het is één groot kippenvelmoment. Dat snap je alleen als je het hebt meegemaakt."

Om kilometers te besparen wordt de bus op een dieplader gezet. Zaterdag moet de bus dan aankomen in Boedapest. Nederland speelt komende zondagavond om zes uur tegen Tsjechië, zo werd woensdagavond duidelijk. Voor Van Fessem is het duidelijk: "We gaan winnen! Aan de bus zal het in elk geval niet liggen!"

Het WK in Zuid-Afrika in 2010 (foto: Oranjefans.nl). vergroot

De bus in Portugal (foto: Oranjefans.nl). vergroot

Chauffeur Frans Peeters uit Chaam bij het WK Vrouwenvoetbal (foto: archief). vergroot

