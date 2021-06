Directeur van casino ziet eigen medewerker geld stelen op camerabeelden

Foto: Pexels. vergroot

De directeur van Playworld Casino in Made reageert teleurgesteld op het nieuws dat zijn eigen medewerker geld uit de kluis probeerde te stelen. Zondagnacht deed de medewerker nog alsof hij was overvallen door drie mannen. Maar maandag blijkt dat de man alles in scène had gezet. "Je vertrouwt je medewerkers. Ik ben zwaar teleurgesteld", zegt directeur Richard Stolwerk.

Stolwerk werd zondagnacht gebeld dat het alarm van de Playworld vestiging in Made af was gegaan. "De beveiliging is gaan kijken en zag dat de deur openstond en dat het licht aan was. Toen hebben ze de politie gebeld."

Niet lang daarna kwam een medewerker van het casino terug. "Hij zei dat hij tijdens het afsluiten was overvallen door drie mannen, dat hij zijn sleutels moest inleveren, de alarmcode onder dwang moest afgeven en in het weiland was achtergelaten", vertelt Stolwerk. Er was ook een geldbedrag meegenomen uit het casino.

In het casino hangen camera's, dus Stolwerk en de politie hebben die bekeken om te zien wat er precies is gebeurd. "Op de beelden zagen we iemand naar binnen lopen die in het zwart was gekleed. De dader had een mondkapje, zonnebril en muts op. Je kunt dus niet precies zien wie het is, maar wel wat er is gebeurd. Diegene ging heel doelgericht te werk en liep meteen naar de juiste plekken. Dan weet je al bijna zeker dat het een ingewijde moet zijn."

Maandagmiddag werd de medewerker aangehouden. Volgens de woordvoerder van de politie heeft de man vrij snel bekend. Hij heeft de overval bedacht en zelf het geld gestolen. De man is dinsdagavond weer vrijgelaten. Al het geld dat bij de nepoverval was gestolen, is weer terug bij het casino.

De medewerker in kwestie was volgens Stolwerk achter in de twintig en vast in dienst. "Hij werkt er nu zo'n twee jaar. Maar als hij echt de schuldige is, wordt hij ontslagen."

Stolwerk baalt dat een van zijn eigen medewerkers geld probeerde te stelen. "Kijk de beweegredenen van diegene weet ik niet. Maar het is een zware teleurstelling. We proberen een veilige situatie voor onze medewerkers te creëren. Maar als iemand het verzint om zoiets te doen, dan kun je daar vrij weinig tegen doen."

