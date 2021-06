Coronanieuws: aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt tot onder 400

12.06

Minister Hugo de Jonge heeft donderdag de update van de CoronaCheck-app symbolisch gelanceerd bij het ministerie van Volksgezondheid. Wie is gevaccineerd, kan met de update van de app een vaccinatiebewijs inladen. In de app kunnen twee verschillende QR-codes worden geladen. Een daarvan is direct bruikbaar voor toegang tot binnenlandse evenementen. Deze QR-code kan worden geladen als iemand volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest heeft gehad.