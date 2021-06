Toch geen boete voor Bossche horeca die massaal sluitingstijd overtrad

De horecazaken in de Korte Putstraat die vrijdagavond de verplichte sluitingstijd overtraden, krijgen toch geen boete. Dat heeft justitie besloten.

Woordvoerder van justitie Bart Vaessen: “Een waarschuwing is meer op zijn plaats. Volgende week worden de maatregelen opgeheven. Het is een moeilijke tijd voor horeca-ondernemers, dus die willen we ook niet teveel dwars zitten. Het was net na tien uur en niet midden in de nacht. Daarom is een boete niet aan de orde, vinden wij. Bij een volgende overtreding zullen we overigens wel boetes uitschrijven.”