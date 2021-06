Horecaondernemers massaal op de bon in de Korte Putstraat in Den Bosch

Restaurant Allerlei & Visserij in Den Bosch (foto: Omroep Brabant). vergroot

De politie heeft vrijdagavond meer dan driekwart van de horecazaken in de Korte Putstraat in Den Bosch op de bon geslingerd. De eigenaren kregen het niet voor elkaar alle gasten om tien uur te laten vertrekken. Daarmee overtraden ze de coronamaatregelen van aangepaste openingstijden. De maatregel viel niet goed bij de horecaondernemers.

Volgens politie en burgemeester maakten agenten vrijdagavond rond tien voor tien ’s avonds hun vaste surveillanceronde door het centrum. Toen agenten zagen dat er op meerdere terrassen in de Korte Putstraat om tien uur nog geen aanstalten werden gemaakt om gasten te laten vertrekken, grepen ze in.

Meerdere ondernemers in de straat kregen een proces-verbaal. Dat betekent nog niet meteen dat er een boete ligt. Het is aan het Openbaar Ministerie te bepalen wat ze doen met het proces-verbaal en hoe hoog een eventuele boete wordt.

"Het wordt binnenkort allemaal wat vrijer en de gasten gaan zich daarnaar gedragen."

Ook eigenares Helga Gerritzen van restaurant Allerlei & Visserij kreeg vrijdagavond politie over de vloer. Om kwart voor tien moeten haar gasten allemaal afrekenen. Maar met het mooie weer en de uitgelaten sfeer nemen ze de tijd. Daarbij helpt het volgens de eigenaresse ook niet dat de Korte Putstraat erg smal is.

"Daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat ik geen begrip heb voor de politie", zegt ze. "Natuurlijk weten we dat we om tien uur het terras leeg moeten hebben. Maar dat is een stuk lastiger door de versoepelingen die zijn aangekondigd. Het wordt binnenkort allemaal wat vrijer en de gasten gaan zich daarnaar gedragen."

"We willen niet landelijk de aandacht trekken als horecastraat waar het na tien uur nog feest is."

De Bossche horecaondernemers staan in nauw contact met de gemeente en dat is volgens Helga belangrijk. "Tot de nieuwe versoepelingen zullen we het toch met elkaar uit moeten houden." Zaterdag worden de openingstijden voor de horeca verruimd, maar tot die tijd zullen de ondernemers van de Korte Putstraat dus nog strenger moeten zijn. "Ik hoop dat we mensen eerder kunnen aanzetten om te vertrekken", zegt Helga. "En het zou fijn zijn als de gemeente ons hierbij kon helpen. Dan doen we het samen."

Na de gebeurtenissen van vrijdag ging burgemeester Jack Mikkers in gesprek met het hoofd van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, Bernard Kuenen. "Wat zowel burgemeester als horecaondernemers niet willen is de straat negatief neerzetten", zegt Kuenen. "We willen niet landelijk de aandacht trekken als horecastraat waar het na tien uur nog feest is."

Daarnaast stelt Kuenen dat het ook gaat om een kleine misstap. "We hebben het niet over een exces waarbij 150 mensen met flessen pils feest aan het vieren zijn."

