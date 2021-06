Coronanieuws: D66 en VVD dringen aan op nieuwe testlocatie op Schiphol

21.25



Op de eerste dag dat de functionaliteit beschikbaar is, zullen ongeveer een miljoen mensen een vaccinatiebewijs aanvragen in de app CoronaCheck. De mogelijkheid werd donderdag gelanceerd, en is de hele dag zeer in trek geweest. Het was op meerdere momenten zo druk bij de systemen dat gebruikers een melding kregen dat ze het op een later moment nog eens moesten proberen.