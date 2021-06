Coronanieuws: verdere afname aantal coronaopnames in Brabantse ziekenhuizen

05.46



De coronacrisis heeft duidelijk gevolgen gehad voor kleine cafés in Nederland. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal cafés vorig jaar met drie procent gedaald tot minder dan 10.000. Het is voor het eerst sinds het statistiekbureau in 2007 met de metingen begon dat het aantal kroegen tot onder de 10.000 is gezakt. Met name kroegen waar minder dan vijf mensen werken kwamen volgens het CBS de crisis niet door.