Einde van een varkensbedrijf: ‘Blij dat mijn ouders dit niet meemaken’

Twee grote kranen duwen stalmuren opzij alsof het vederlichte wandjes zijn. Met een flinke dreun wordt 6000 vierkante meter aan varkensstal afgebroken. Voor Pieter (65) en Mieke (62) Vlemminx is dit het einde van hun varkensbedrijf. “Het voelt als een mislukking. Op deze plek heeft onze familie altijd geboerd. Dat het hier bij mij ophoudt, voelt wrang.”

Hier groeide Pieter op. Zijn ouders runden op deze plek een gemengd bedrijf. Later nam hij het stokje over en zette het bedrijf voort met varkens. In totaal 2300 vleesvarkens, 350 zeugen en 2000 biggen.

Nu de stallen verdwijnen, verandert het erf steeds meer in een grote vlakte waar ruimte ontstaat voor iets nieuws. “Ons bedrijf ligt middenin een recreatiegebied tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. De B&B loopt goed en de behoefte aan verblijfsruimte groeit. We willen op deze plek een groepsaccommodatie bouwen.” Ook de boerderij wordt gesplitst. Zoon Jan komt dan met zijn gezin in een deel van de boerderij wonen. Voordat deze volgende stappen gezet kunnen worden, moet het bedrijf volledig opgeruimd zijn.

Wat had hij anders gedaan, nu hij terugkijkt op zijn carrière als boer? “Achteraf gezien had ik hier twintig jaar geleden 5000 zeugen moeten houden en niet moeten denken dat het goed genoeg was. Als je in de huidige tijd wilt boeren, moet het met groot geweld, grote aantallen en nergens naar kijken. Dan doe je het bedrijfsmatig het beste. Als ik dat toen had gewild, was ik nu nog boer geweest. Maar dat is achteraf makkelijk praten.”